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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 19 bin 500 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 17:55:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 19 bin 500 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 19 bin lira, en yüksek 1 milyon 24 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 19 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 655 milyon 840 bin 186,08 lira, işlem miktarı ise 643,20 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 692 milyon 650 bin 665,74 lira düzeyinde gerçekleşti.

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