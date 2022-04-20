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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 921 bin 860 liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 16:53:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 921 bin 860 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 916 bin 500 lira, en yüksek 923 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 921 bin 860 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 789 milyon 471 bin 723,81 lira, işlem miktarı ise 860,43 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 925 milyon 298 bin 855,61 lira düzeyinde gerçekleşti.

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