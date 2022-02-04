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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 785 bin liraya düştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:48:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 785 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 785 bin lira, en yüksek 793 bin 785 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalarak 785 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 41 milyon 662 bin 884,39 lira, işlem miktarı ise 1.323,08 kilogram oldu.

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