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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 764 bin liraya indi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 19:16:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 764 bin liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 764 bin lira, en yüksek 781 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 azalarak 764 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 805 bin 793,98 lira, işlem miktarı ise 1.060,46 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 887 milyon 758 bin 488,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

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