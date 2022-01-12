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Ekonomi Altının fiyatı düştü
Ekonomi

Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 17:03:00 -
Altının fiyatı düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 800 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 800 bin lira, en yüksek ise 812 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 düşerek 800 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 451 milyon 152 bin 169,19 lira, işlem miktarı ise 561,94 kilogram oldu.

Bütün metallerdeki toplam işlem hacmi de 496 milyon 921 bin 382,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

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