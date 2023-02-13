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Ekonomi Altının fiyatı arttı
Ekonomi

Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 142 bin liraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 16:58:00 -
Altının fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 142 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 117 bin lira, en yüksek 1 milyon 143 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artarak 1 milyon 142 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 911 milyon 251 bin 668,96 lira, işlem miktarı ise 4.358,89 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 925 milyon 555 bin 830,48 lira düzeyinde gerçekleşti.

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