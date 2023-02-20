Altını yaktım diye üzülenler! Ütü nasıl temizlenir: Yanık ütüsü olanlar buraya! Ucuz fiyata, kolay yöntem

Ütü temizliğine başlamadan önce ütünüzün kullanma talimatlarını okumaya dikkat edin. Kullanım kılavuzunda verilen talimatlara göre ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra temizleme işlemine başlanmalıdır. Temizleme işlemi sırasında kesinlikle ütünüzün fişi çekilmiş olmalıdır. Özellikle ilgileneceğiniz çok fazla çamaşırınız varsa, bu işlem sırasında kirli bir ütü kullanmak çamaşırlarınızda problemlere neden olabilir. Zamanla ütünüzdeki su, tuz katmanının arkasında kalabilir. Nişastalı ütü spreyi ya da farklı bir ürün kullanıyorsanız bu, ütünüzün tabanında yapışkan bir madde bırakabilir. Ama yine de bu işlemi, düzenli aralıklarla yaparsanız ütü temizlemek oldukça kolay olacaktır.

Ütü nasıl temizlenir sorusunu da bu yazımızda cevaplayıp, temizleme yöntemlerini de tek tek anlatacağız.

Kabartma Tozu ile Ütü Temizleme

Ütünüzü temizleme yöntemlerimizin ilki olan bu yöntemimizde, kullanacağımız malzemeler sadece su ve kabartma tozudur. Öncelikle bir kaba yaklaşık bir yemek kaşığı su ve iki yemek kaşığı kadar kabartma tozunu ekleyin sonrasında güzel bir şekilde karıştırın. Karışım biraz cıvık olmalı ama ütünüzün plakasına yapıştırabilmek için de yeterince kalın ve katı olmasına dikkat edin. Eğer mümkünse, bu işlemde filtrelenmiş ya da damıtılmış su kullanmanızı tavsiye ederiz.

Hazırladığınız karışımı ütünün tabanına eşit bir şekilde yayın. Karışımı direkt olarak tabana da uygulayabilirsiniz. Ütünüzün sadece belli yerleri kirliyse, karışımı her yanına yaymanıza gerek yoktur. Sadece genel temizlik yapıyorsanız hazırladığınız karışımı tüm tabana yaymanızda herhangi bir sorun olmayacaktır. Karışımı tabana eşit bir şekilde yayabilmek için parmaklarınız ya da spatula yardımı ile yayabilirsiniz. Ütüde çok fazla kalıntı, leke (kir) varsa karışımı ütünüze sürdükten sonra birkaç dakika boyunca ütünün üzerin de kalmasını bekleyiniz.

Birkaç dakika bekledikten sonra karışımı silmek için temiz bir bez kullanmaya özen gösterin. Beziniz eper kuruysa bir miktar ıslatın bezinizi ıslattıktan sonra, ütüye yaydığınız karışımı dikkatli bir şekilde silin. Eğer ütünüz gerçekten çok kirli ise karışımı çokça yayın.

Pamuk çubuğunu bir miktar temiz saf suya batırın. Suya batırdığınız bu pamuk çubuklarını kullanarak buhar deliklerinin her birini dikkatli bir şekilde temizleyin. Buhar deliklerinin dış kısmında çok fazla tortu varsa pamuk çubuktan daha fazla sayıda kullanmaya ihtiyacınız olacak. Temizleme işlemi sırasında pamuk çubuğu kontrol edin eğer bu çubuğa yapışmış çok fazla kir ve kalıntı varsa yeni bir pamuk çubuk alarak işleminize devam etmelisiniz.

Bu işlemler sırasında ütüde eskiden kalmış su varsa ilk olarak ütünüzdeki kalan suyu tamamen boşaltın. Bunu su deposunun kapağını açıp ütünüzü ters çevirerek yapabilirsiniz. Kalan suyu boşalttıktan sonra temizleme işleminde saf ya da filtrelenmiş su kullanın. Daha sonra ütünüze bir bardağın 4′ de üçü kadar saf ya da filtrelenmiş su ile doldurun daha güçlü bir çözelti elde etmek için bir bardağın 4′ de biri kadar beyaz sirke ile karıştırarak doldurabilirsiniz. Ancak bu işlemleri yapmadan önce ütünüzün kullanma kılavuzunu okuyarak, sirkeye toleranslı olup olmadığından emin olmalısınız.

Daha sonra ütüyü en yüksek seviyesine kadar açın ve buhar çıkışının açık olduğuna emin olun. Bu aşamada buhar ile sıcaklık yardımı ile tortuyu ve buhar deliklerindeki tuz kalıntıları bu işlem sayesinde temizlenecektir. Bu işlem sırasında ütü sıcak olacağı için ütüyle uğraşırken dikkatli olun. Ütüden çıkan sıcak buhar ile bir yerinizi yakabilirsiniz.

Bu işlem sırasında 1 ya da 2 dakika temiz bir bezi ütüleyin. Kirlenmesini istemediğiniz temiz bir bez seçin. Ütünün içinde kalan kir ya da tortu varsa bezde kahverengi izler bırakabilir. Şimdi tüm ihtiyacınız olan, ütülerin dış kısmının temiz kalmasına yardım edecek bir ütü kıyafetidir. Ütünün manuel buhar butonu varsa, düğmeye sık sık basarak daha fazla buhar çıkmasını sağlayın.

Bu işlemlerin ardından ütüyü kapatın ve fişini çekin, bir süre ütünün soğumasını bekleyin. Korunaklı bir yüzeye ütüyü yerleştirdiğinize de emin olun. Aksi takdirde ütü yaptığınız alana zarar verebilirsiniz. Ütü soğudukça eski tortular zamanla dökülebilir. Ütünün deposunda kalan su varsa ütünüzü ters çevirerek, kalan suyu boşaltın.

Sirke ve Tuz Kullanarak Ütünün Temizlenmesi

Bu temizleme işlemi için öncelikle iki parça beyaz sirke ve bir parça tuzu iyice karıştırın. Orta sıcaklığın üzerindeki bir sıcaklıkta bu karışımı fırın yardımı ile ısıtın. Karışımı tuz çözülene kadar ısıtın ama sirkenin kaynama noktasına gelmemesine de dikkat edin.

Tuz çözüldükten sonra sıcak sirkeyi fırından alarak soğutmayı bekleyin. Sirkenin ılık ama kaynayacak şekilde olmamasını sağlayın. Bu işlemler sırasında bulaşık eldivenleri giyerek sirke kokusunun ellerinize sinmesini engelleyebilirsiniz.

Hazırladığınız sirke karışımına temiz bir bez batırın. Ütünün dibindeki kiri ve tortuları dikkatli bir şekilde temizlemek için ovun, ütünün tabanını temizlemekte bu karışımı kullanacaksınız. Teflon kaplamalı bir ütünüz olmadığı sürece, bu işlem sırasında fırça kullanmak bu kaplamayı çizebilir. Bu yüzden işlem sırasında yumuşak fırça kullanarak ütünüzü çizmeden bu işi yapabilirsiniz. Tel bir fırça ütünün tabanına zarar verebileceğinden, tel fırça kullanmamaya özen gösterin.

Temizleme işlemini bitirdikten sonra tabanda kalan tortu ve leke kalıntılarını çıkarmalısınız. Bunu bir beyaz sirke ve temiz biz bez yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bir kabın içerisine bir miktar beyaz sirke koyun ardından ütünüzü tekrar nazik bir şekilde tabanını temizleyerek yapabilirsiniz. Bu işlemin ardından ütüyü açarak kullanmadığınız eski ama temiz bezin üstünden geçerek yapabilirsiniz. Bu sayede kalan kalıntıların yanıp gitmesinde etkili olacaktır..

Diş Fırçası Kullanarak Ütü Temizliği

Küçük bir kaba bir miktar sirke koyarak bu yöntemimize başlayın.

Kullanmadığınız eski bir diş fırçasını sirkeye batırın. Bu işlemler sırasında plastik bir eldiven kullanmanızda fayda var.

Diş fırçası yardımı ile ütü plakasını ve buhar deliklerini yumuşak bir şekilde fırçalayın.

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Diş Macunu ile Ütü Temizleme

Ütü temizlemede diş macunu kullanmak, tabanı temizlemekte etkili olan bir üründür. Doğrudan ılık ütü tabanının üzerine biraz diş macunu sürtün, bu işlem sırasında diş macununun kirli alanlara temas edeceğinden emin olun. Sürmüş olduğunuz diş macununu temiz bir bez yardımı ile ovun. Daha sonra ütüyü buhara koyun ve beş dakika boyunca bezi ütüleyin.

Bulaşık Deterjanını ile Ütü Kireci Nasıl Temizlenir?

Ütünün kireci temizlenmeden önce kürdan yardımı ile ütünün altındaki delikleri dikkatli bir şekilde temizleyin.

Öncelikle küçük bir kap içerisine bir miktar ılık su doldurun. Suyun içerisine de az miktarda bulaşık deterjanı damlatın.

Ütü tabanındaki buhar deliklerini kürdan yardımı ile tamamen temizledikten sonra kulak temizleme çubuklarını hazırladığınız deterjanlı ılık suyun içerisine batırın.

Temizlediğiniz ütünün tabanındaki delikleri bu kez, deterjanlı temizlik çubukları ile güzel bir şekilde silin.

Ütüdeki su deposunu içme suyu ile doldurun. Ardından ütüyü en son derecede ayarlayarak buhar sıkmaya başlayın. Bu yöntem sayesinde kireçten tıkanan ütünüzün deliklerini açacaktır.

Kireç Sökücü Kullanarak Ütü Kirecini Temizleme

Ütünün içerisindeki kireç temizliğinde, marketten satın alınabilecek herhangi bir kireç sökücü size bu konuda yardımcı olacaktır.

Öncelikle ütünün içerisine su hazinesine 1 çay bardağı kadar su, suyun içerisine de 1 yemek kaşağı kadar kireç çözücü ekleyin

Bu işlemlerin ardından ütünüzü fişe takın ve ütünün sıcaklık seviyesini arttırın. Ütünüz hazır olduğunda buharı dikkatli bir şekilde dışarıya üfleyin.

Ütünün İçerisindeki su bittikten sonra, ütünün su haznesine tekrar su ekleyin ancak bu kez sadece su ekleyin. Ütüyü ısıttıktan sonra tekrar buhar üfleyerek, ütünün kanal ve deliklerini bir önce sudan temizleyin.

Buradaki yöntem birkaç kez denendikten sonra ütü kireçten tamamen arınmış bir şekilde temiz bir halde olacaktır.

Diğer Yollarla Ütü Temizleme

Öncelikle ütünün tabanını yeni bir kurutucu ile ovun. Kuruttuktan sonra ütünüzü en düşük dereceye getirerek açın. Elinize yeni bir kurutucu alın ve tüm kir, yapışkan madde gidene kadar nazik bir şekilde ütünün tabanını ovun. Bu işlem sona erdiğinde ütünün sıcaklığını arttırarak, temiz bir bez ile ütüleme yardımı ile kurutucunun arkasında kalan kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

Ütünün su haznesini bir miktar suyla doldurun. Ütünüz eğer uygunsa beyaz sirke, çözünmüş ya da filtrelenmiş suyu bu işlem için kullanabilirsiniz. Ütünün buhar tuşuna basın. 3 – 5 dakika kadar temiz ve kalın bir bez parçasını ütüleyin. Bu işlemin ardından su deposundan sirke çözeltisini boşaltın ve temiz havlu yardımı ile ütünün tabanını temizleyin.

Ütünün tabanı eğer yapışkan ise gazete kâğıdı ile temizleyin. Ütünün tabanında bir miktar yapışkanlık varsa tüm ütüyü ısıtırsak buharı kapatın. Sıcak ütüyü gazete parçalarını temizleyene kadar çalıştırın.

Yanık ütü nasıl temizlenir? İpuçları

Aynı zaman da, bu işlemler için özel ticari ütü temizleyicileri de bulunmaktadır. Bu yöntemi kullanacak olursanız talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.

Ütünün diğer bölümlerini (plaka dışındaki ) temizlemek istiyorsanız, nemli bir bez yardımıyla ütüyü hafif bir şekilde silebilirsiniz. Bu işlemleri yaparken ütünün elektrikli bir ürün olduğunu unutmayın. Bu nedenle çok fazla su, demire zarar verebilir.

Eğer Buharlı ütü kullanıyorsanız, ütünün ki suyun tamamını boşaltmanız gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlem, ütünün tuzların birikmesine sebep olabilir.

Yapmış olduğunuz temizleme işlemleri sırasında genel olarak damıtılmış ya da musluk suyu yerine filtrelenmiş ütü suyu kullanmak ütünün kalitesi için en iyisidir.

Ütünüz plastik ya da kauçuk gibi yapışkan bir madde ile temasa girdiyse, temiz bir bez üzerine birkaç damla limon yağı damlatarak bu yapışkanlığı giderebilirsiniz. Plastik eğer çok yapışkan olmuşsa, ütünüz biraz sıcakken bu işlemi yapmaya çalışmak size biraz daha kolaylık sağlayacaktır.

Uyarılar

Ütünüzü temizleme işlemlerine başlamadan önce elektrik fişinin çekildiğinden ve elektrikle olan bağlantısının tamamen kesildiğine dikkat edin.

Ütüyle birlikte gelen kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Kullanım kılavuzunda, ütünün zarar görmeden nasıl temizleneceğine ilişkin özel bilgiler büyük ihtimalle anlatılmış olacaktır.

Ütü Temizlemede İhtiyacınız Olabilecek Malzemeler

Su

Temiz havlu

Karbonat

Damıtılmış beyaz sirke

Pamuk çubuğu

Diş fırçası

Temiz bez

Ütü suyu

Diş macunu