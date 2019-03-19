Altını tahtından etti! Rekor fiyata ulaştı

Değerli metaller Salı günü yükselişe devam ederken, paladyum, otomotiv sektöründen gelen kuvvetli talep etkisiyle, yeni bir rekor kırarak bin 586 dolara kadar yükseldi.

Üst üste rekor kırdı

En büyük paladyum tedarikçisi olan Rusya'nın değerli metaller için altı aylık geçici bir hurda ve atık ithalatı yasağı planladığını duyurmasıyla, yedi yıldır arzın üzerinde talep gören paladyum fiyatları üst üste ikinci gün yeni rekor düzeyine ulaştı.

Paladyum fiyatları dün rekor kırarak bin 571 dolara ulaşmıştı.

Paladyum nedir?

Paladyum, ekonomik ve kimyasal anlamda değerli metaller arasındadır. Emtia değeri olan metaller arasında platinden sonra üçüncü sıradadır. Platin grubu metallerdendir. Beyaz altının yapıtaşıdır ve bazen "beyaz altın" olarak adlandırılır.