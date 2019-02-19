Altını tahtından eden maden rekor fiyata ulaştı Altını tahtından eden Paladyumun fiyatı tedarik endişelerinden dolay yüzde 2,85 artışla 1,477.95 dolara kadar yükseldi.

Paladyum fiyatları, artan tedarik endişeleriyle Salı günü erken işlemlerde yüzde 2,85 artışla 1,477.95 dolara kadar yükseldi. Byaz altın elde edilmesinde de kullanılıyor Benzinle çalışan motorlu taşıtlarda katalitik çevirici parçası üretiminde kullanılan paladyumun fiyatları, otomotiv sanayisinde emisyon ile ilgili sınırlamalar arttıkça yükseliyor. Pd işaretiyle bilinen ve 1803'te William Hyde Wollaston tarafından bulunan Paladyum metali aynı zamanda beyaz altın elde edilmesinde de kullanılıyor. 16 yıl sonra altının ons fiyatını da geçmişti Paladyum fiyatları geçtiğimiz aylarda 16 yıl sonra altının ons fiyatını da geçmişti. Altının ons fiyatı 1,327.97 dolardan işlem görüyor.

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