Altını olanları heyecanlandıracak bomba iddia: Bu gerçekleştiğinde...

Altın fiyatları artacak mı? Altın yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Altın ne olacak? gibi soruların yanıtları vatandaşlarca merak ediliyor.

Dünyadaki ekonomik sistemde yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle adeta altına hücum yaşanırken, fiyatlar uçuşa geçmiş ve tarihi zirveler yakalanmıştı. Dünya genelindeki normalleşme sinyalleri dolayısıyla altındaki agresif hareketler azalmış ve düşüş eğrisine geçilmişti. Fakat uzmanlardan, altını olanlar için heyecanlandıran bir iddia geldi. Buna göre altın fiyatları tarihi zirveleri görebilir.

"Bu durum gerçekleştiğinde altın fiyatları bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak"

CPM Group Genel Müdürü Jeff Christian piyasalar hakkında konuştu ve "bir başka derin resesyon daha gelecek" dedi. Christian'a göre, bu durum gerçekleştiğinde altın fiyatları bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak.

Christian, "Daha fazla resesyon (durgunluk) yaşayacağız. Bir resesyonun ne zaman vuracağını veya ne kadar büyük veya derin olacağını tahmin edemezsiniz. Ancak %100 kesinlikle gelecekte resesyon'lar olacağını tahmin edebilirsiniz. Bu sadece ekonominin doğasıdır. Bir sonraki resesyon vurduğunda, buna ne sebep olacak? Muhtemelen borç piyasasında bir sorun ya da başka bir şey… Ve insanları korkutan ve dünyayı durgunluğa sürükleyen bir şey olduğunda, insanlar altın alacak…" dedi.

Jeff Christian, bir sonraki resesyonun 2023'ten 2025'e kadar piyasayı vuracağını ve bir altın fiyatı rallisinin bunu izleyeceğini söyledi.

Christian, "Borç ve açık harcamaları bir numaralı ekonomik sorun. İkincisi gerçek gsyih. Şu anda güçlü bir toparlanma içindeyiz, çünkü gerçekten korkunç bir 2020 geçirdik. Bu yüzden güçlü rakamların açıklandığını görüyorsunuz. IMF, 2021'de reel gsyih tahminlerini yeni artırdı. Bu bir toparlanma ve bizim 2021, 2022 beklentimiz, bir toparlanma ve bir toparlanma göreceksiniz. Ancak devam eden açık problemleriniz var, aşırı üretim kapasiteniz var, şimdi fazla perakende kapasiteniz var. Ticari gayrimenkulünüz var ve fazla iş gücünüz var." ifadelerini kullandı.

Ancak Jeff Christian, "derin resesyon"un, yüzlerce yıllık felaketin testine dayanan finansal sistemin tamamen çökmesine eşit olmadığını ve kesinlikle bir "para birimi sıfırlaması" olmayacağını belirtti. Christian, ABD dolarının Çin'in yükselişinin ışığında bile, öngörülebilir gelecekte küresel fiili rezerv para birimi olarak kalmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.