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Ekonomi Altını olanlar ve olmayanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Balon patlamak üzere
Ekonomi

Altını olanlar ve olmayanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Balon patlamak üzere

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, FED'in politika faizini artırmaya devam etmesi sonrası altın fiyatlarıyla ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 09:01:00 - 2023-02-02 09:17:28
Altını olanlar ve olmayanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Balon patlamak üzere

geldi. Altın fiyatları uçuşa geçti. Altın fiyatlarında tarihi zirve görüldü. Ons altın 1957,3 dolara, gram altın da 1184,3 lira kadar yükseldi.

Böylece gram altın tarihi yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Öte yandan altın fiyatlarıyla ilgili uzmandan çarpıcı bir tahmin geldi.

Sürekli altın varlıklarına sahip çıkılması görüşünü dile getiren İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altının gelecekte en güvenli yatırım olacağını ifade etti.

Ramazan Kurtoğlu, "FED politika faizini 25 baz puan artırarak spagetti para politikalarına devam etti. Borsalar zombi şirketlerin tehdidi altında. İnternet ve para zinasının çocuğu türev ürünler balonu patlamak üzere. Hane halkı-şirketler-devletler borç-faiz girdabında altın  tek güvenli liman sistem sos" dedi.

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