Altını olanlar için ekonomist Mert Başaran'dan çok kritik uyarı: 3 gün üst üste bu olursa aman dikkat! Çünkü...

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Ne Var Ne Yok Youtube kanalında altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.

Mert Başaran, şu anki gram altın seviyesinin alım fırsatı verdiğini söyledi.

Başarab yaptığı açıklamada, "Geleceği kimse bilemez sadece teknik analizler üzerinden tahminler yapılabilir. Herkes yanılabilir. Yanıldığında stop edip bu işten çıkabiliyorsan bu işten para kazanabilirsiniz. Spekülatörler bile yanılabiliyor. Kimse bu noktaları bilemez. Bugün dolar 25 lira olacak desek inanılmaz reyting alır. Ama bu doğru olmaz. Gram altın 1000 lirayı gördü. Altın alanlar aynı zamanda dolar da alıyor. Ben 600 liraya gerilediğinde panik yapılmaması gerektiğini söylemiştim. Gram altının şu anki seviyesi 790-810 lira arası... Burada akıllı adam tekrar toplamaya başlar. 815-820'yi görünce bence alım zamanıdır. Çünkü bu 'kopup gidecek' demektir. Yatırım tavsiyesi değil ama şu an gram altın uyuyor. Alınabilir. Önümüzdeki 2-3 aya dikkat etmek lazım. Türkiye'deki faiz kararından önce ABD'deki karara bakmak lazım. Ama 830 lira olduğunda dikkat edin. Bu bir şey olduğuna işarettir. Yine aynı şekilde dolar 3 gün üst üste 14 lira üzerini görürse bir kopma olacağına işaret. O zaman işte dikkat edilmelidir" dedi.