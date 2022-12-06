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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Yatırım efsanesi Kiyosaki altın kararını duyurdu: FED'e güvenmediğim için bunu yapıyorum
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Yatırım efsanesi Kiyosaki altın kararını duyurdu: FED'e güvenmediğim için bunu yapıyorum

Rich Global LLC'nin ve kitaplar ve videolar aracılığıyla insanlara kişisel finans ve iş eğitimi sağlayan özel bir finansal eğitim şirketi olan Rich Dad Company'nin kurucusu olan Robert Kiyosaki'den 'altın alımı yapın' çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 08:33:00 -
Altını olanlar dikkat! Yatırım efsanesi Kiyosaki altın kararını duyurdu: FED'e güvenmediğim için bunu yapıyorum

Kişisel finans ve iş eğitimi sunan Rich Global LLC ve Rich Dad Company'nin kurucusu olarak tanınan, kitapları 51 dile çevrilip dünya çapında 41 milyondan fazla satan ve hızlı zengin olma taktikleri adı altında meşruiyeti tartışmalı uygulamaları savunmakla eleştirilen Robert Kiyosaki'den beklenmedik bir açıklama geldi.

En çok satan kişisel finans kitabının eşyazarı, günümüz ekonomisinin 'dünya tarihindeki en büyük balon' olduğu uyarısı yaparak yatırımcıları kağıt varlıklarını terk etmeye çağırdı.

"Teslim olmayın"

Finansal piyasalar yüksek oynaklığa maruz kaldığı, hisse senetleri ile bonolar değer kaybettiği ve hatta geniş kıyas Borsa Yatırım Fonları (BYT) kırmızıya döndüğünden, bu yıl çoğu yatırımcı için neşe getirmedi.

Mevcut piyasa gerilemesiyle bir dizi finansal varlığın fiyatı düşerken, bazı yatırımcılar potansiyel ödül umuduyla riskli stratejilere başvurdu. Ancak 'en kötüsünün henüz gelmediği' görüşünü dile getiren Kiyosaki, bu tür ayartmalara teslim olunmaması ikazında bulundu.

"Paranıza sahip çıkın"

Ekonomi dünyasının meşhur yüzü, "Paranıza sahip çıkın" tavsiyesi yaparak kendi stratejisini paylaştı.

"Kağıt varlıklardan çıkıyorum"

“Pek çoğunuz hisse senetleri, bonolar, BYT veya menkul kıymet yatırım fonlarına yatırım yapmadığımı biliyorsunuz. Lütfen bundan sonra söyleyeceklerimi dinlemeyin: Kağıt varlıklardan çıkıyorum" diyen Kiyosaki, dünya ekonomisi için "bir piyasa değildir" ifadesini kullandı.

"En iyi çözüm değerli metaller"

Kiyosaki, bunların yerine ekonomik belirsizliğe karşı tamamen bağışık olmasa da değerlerinin daha istikrarlı olduğunu savunarak, piyasa çalkantısına ve enflasyona karşı bir önlem olarak değerli metallere bakmayı önerdi.

Geçen yıl bir röportajda "Altını sevdiğim için almıyorum, Fed'e güvenmediğim için altın alıyorum" diyen Kiyosaki, altın ve gümüşe yatırım yapmanın yolu olarak, metalleri doğrudan gerçek altın veya gümüş para olarak satın almayı tercih ettiğini belirtmişti.

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