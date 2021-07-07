  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiltere'de vaka sayıları giderek artıyor
SPK dolandırıcılara ceza yağdırdı
Hakkari’de kayalıklara gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi!
Konya'da feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
Ekonomi Altını olanlar dikkat! Tahminlerini paylaştılar
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Tahminlerini paylaştılar

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorular, sarı metal yatırımcılarını meraklandırıyor. IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 21:01:00 -
Altını olanlar dikkat! Tahminlerini paylaştılar

Sarı metal için gelişmeler, altını olanlar ve altın alacaklar tarafından araştırılıyor.

IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul şu iddialarda bulundu:

"Dün test edilen 1811 bölgesi üzerinde dört saatlik mum kapanışı güçlü bir şekilde duramamış ve 1794 desteğine geri çekilmişti. Bugün ise tekrar 1811 bölgesi tekrar test ediliyor. Üzerinde birkaç dört saatlik mum oluşması durumunda pozitif yönlü hareketlerin güçlenerek devam etmesi öngörülebilir. Bu sebeple gün içinde 1811 bölgesindeki hareketleri takip ediyor olacağız. Olası yeni düşüşlerde tekrar 1794 seviyesi destek konumundadır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay