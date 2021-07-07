Altını olanlar dikkat! Tahminlerini paylaştılar

Sarı metal için gelişmeler, altını olanlar ve altın alacaklar tarafından araştırılıyor.

IKON Menkul, altın fiyatları ile ilgili iddialarını paylaştı.

paraborsa.net'in haberine göre; IKON Menkul şu iddialarda bulundu:

"Dün test edilen 1811 bölgesi üzerinde dört saatlik mum kapanışı güçlü bir şekilde duramamış ve 1794 desteğine geri çekilmişti. Bugün ise tekrar 1811 bölgesi tekrar test ediliyor. Üzerinde birkaç dört saatlik mum oluşması durumunda pozitif yönlü hareketlerin güçlenerek devam etmesi öngörülebilir. Bu sebeple gün içinde 1811 bölgesindeki hareketleri takip ediyor olacağız. Olası yeni düşüşlerde tekrar 1794 seviyesi destek konumundadır."