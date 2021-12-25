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Ekonomi Altını olanlar dikkat! Hükümet tarih verdi
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Hükümet tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tıpkı dolar gibi altın için yeni bir sistem geliştirdiklerini ve Ocak ayında resmiyete kavuşturacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 10:06:00 -
Altını olanlar dikkat! Hükümet tarih verdi

Vatandaşın, tahmini büyüklüğü 5 bin ton ve değeri ise 280 milyar dolar olduğu tahmin edilen yastık altındaki varlıklarını ekonomiye kazandıracak yeni araçlar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni sistemle ilgili tarih de verdi.

 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yastık altı birikimin sisteme kazandırılmasına yönelik teşviklere ilişkin bilgi verdi. Bakan Nebati, konuya ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin değişiklikleri Meclis'ten talep edeceklerini söyledi.

Nureddin Nebati, "Ocak ayının ilk haftasında bu iş bitmiş olacak. 280 milyar doların yüzde 10'u gelse ülkede dövize ihtiyacımız kalmayacak" dedi.

Sabah'ın haberine göre, Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından Altın Değerleme Sistemi geliştirilecek. Vatandaşlar yetkili kuyumcular aracılığıyla altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme konusunda önemli mesafe kat edilecek.

İsteyenler altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.

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Yorumlar

Ali a

Umutla bekliyoruz.biz müslüman lar içinde bir şeyler yapın.faiz lobisini susturmak için kur farkı sistemini çıkardınız .garibim müslüman ın sesi çıkmıyor diye ona bir kolaylık yok.ama unutmayın ki size oy verenler faiz lobisi değil biziz.
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