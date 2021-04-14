Altını olanlar dikkat! Hedefi açıkladı

Piyasalardaki son durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından altın ve gümüşle ilgili analizlerini paylaştı.

"ABD 10 yıllıklarında düşüş görürsek bu direnci geçtikten sonraki hedefi 1800 olacak"

Tunç Şatıroğlu, "Dolar endeksi günlükte Kaufman'dan destek alıyor. Bu desteğin kırılması altının önünü açacaktır. Altın yeniden günlükte direnci zorluyor. ABD 10 yıllıklarında düşüş görürsek bu direnci geçtikten sonraki hedefi 1800 olacaktır. Bütün göstergeler AL konumunda olup 1747 son önemli dirençtir. Bu direncin üzerinde kapanış olması gereklidir. Altın gümüş rasyosunda beklediğim destek de kırılmış ve ibre tekrar gümüş lehine dönmüştür. Gümüş yeniden altına göre güçlenmeye başlamıştır. Gümüş son önemli dirence gelmiştir. 25,60 üzerinde günlük kapanış olması hareketin devamı için gereklidir." İddialarında bulundu.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun alabileceği faiz kararını değerlendiren Şatıroğlu, piyasalar hakkında net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Şatıroğlu, "Para Politikaları Kurulu öncesinde Dolar TL için yön hakkında net bir şey söylemek mümkün olmadığından gram altın ve gram gümüş için de net bir şey söylemek mümkün değildir." dedi.