Altını olanlar dikkat! Dikkat çeken ifadeler

Piyasalar 19 Kasım Perşembe günü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta büyük bir düşüş yaşamış 80 lira civarında bir gerileme meydana gelmişti. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş, uzmanlarca koronavirüs aşısında yaşanan umut verici haberler ve hükümetin ekonomi yönetimindeki büyük değişikliği olarak ifade edilmişti.

Peki altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? Şimdi vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor...

Uzmanlar ne diyor?

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi kurumlar Merkez Bankası'nın faiz artıracağını iddia ediyor. Eğer Merkez Bankası faiz artırımına giderse dolar ve altında kısmi bir düşüş yaşanacağı uzmanlarca iddia ediliyor.

Milligazete'nin haberine göre; altın uzmanı İslam Memiş ve Ekonomist Selçuk Geçer sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada altındaki yükselişin ilerleyen dönemde de devam edeceğini ifade ediyor.