Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı

Vatandaşlar, Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? sorularına yanıt ararken, uzmanlardan altında yükseliş yorumları gelmeye başladı.

mynet'in haberine göre; ABD'de yapılan teşvik paketleri beklentileriyle destek görmeye devam eden altın fiyatları yükselişini koruyor. Australia & New Zealand Banking Group Analisti Daniel Hynes güncel altın yorumunda; "Enflasyon baskısı reel faizlerin düşük kalacağına dair işaretler verirken altının şu anki seviyelerinde bir taban bulmasını bekliyoruz. Eğer ABD yeni bir mali teşvik paketini onaylarsa dolar baskı altında kalmaya devam edecektir." diye konuştu.

"Ons altın 1.900 dolar direnç seviyesi olabilir"

Vakıf Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "ABD’de Joe Biden’ın göreve başlamasının ardından güçlenen teşvik paketi beklentileri ons altını desteklemeye devam ediyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, yeni ekonomik destek paketinin Şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını söyledi. Enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi ve ABD tahvillerinin nispeten yatay seyretmesi de altın için pozitif. 1.866 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamayı direnç olarak izlediğimizi belirtmiştik. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 1.880 ve 1.900 yukarıda ilk direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası satışlarda ise 1.820 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki hareket altında yön tayini açısından izlenmeye devam edilmelidir." denildi.

"1925 seviyesi direnç noktası"

Meksa Yatırım güncel altın yorumunda; "Tepki yükselişi satış denemeleriyle karşılaştı. İlk destekler 1.858 ve 1.854 seviyelerinde bulunuyor. Sonraki destekler 1.844-1.840 ve 1.833 olarak görülüyor. İlk direnç 1.875 seviyesinde. Bu seviyenin geçilmesi durumunda çıkışın devamıyla sonraki dirençler 1.885 ve 1.900-1.925 noktalarında bulunuyor. Kısa süreli kâr satışlarına rağmen tepki yükselişi gücünü koruyor." ifadeleri kullanıldı.

"1850 desteği ön planda olabilir"

Şeker Yatırım'ın güncel altın yorumunda; "Satışların yoğunlaştığı sarı metalde geri çekilmenin devam etmesi halinde 1850 desteği ön planda olabilir. Bu seviyenin ardından 1840 ise ikinci destek noktası olarak takip edilebilir. Tepki alımlarının gelmesi durumunda ise sırasıyla 1864 ve 1888 seviyeleri direnç olarak hedeflenebilir." denildi.