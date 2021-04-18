Altını olanlar dikkat! Analistler beklentiyi açıkladı
Altın fiyatlarıyla ilgili gelişmeler, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki altın fiyatları artacak mı? Analistler, beklentilerini açıkladı.
Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi? sorularının cevapları merak edilirken, analistler güvenli liman olarak bilinen altın ile ilgili beklentilerini açıkladı.
18 Nisan 2021'de yeşil ibre ve yukarıyı gösterirken gram altın 460 TL üzerinden işlem görmeye devam ediyor.
16 Nisan Cuma günü altın fiyatları, günü 50 günlük ortalamasının üzerinde tamamlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) on senelik tahvil faizlerinin aşağıya çekilmesi ise ons altını destekledi.
Mynet'in haberine göre; ons altında tepkinin güçlenmesi ile birlikte analistler yükseliş beklentisinin de devam ettiğini söyledi.