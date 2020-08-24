Altını olanlar dikkat! '6 ay sonra...'

Altın fiyatları yükselecek mi? Altın düşecek mi? gibi sorularına yanıt arayanlar için dikkat çeken ikazlar geldi.

Merkez bankacıları, ekonomistler ve finans kuruluşlarının görüştüğü senelik Jackson Hole Sempozyumu'nun bu hafta ilk kez internet ortamında yapılacağını bildirerek burada konuşulacakların doların daha fazla değer kaybedip kaybetmeyeceğini belirleyeceğini ve dolayısıyla da altın fiyatını şekillendireceğini söyleyen Analist Gary Wagner, altın fiyatlarıyla ilgili uyarıda bulundu.

Doları zayıflaması durumunda altın fiyatında bir yükseliş görüleceğini belirten Wagner, diğer para birimlerinin de değer kaybı yaşadığını ve piyasaların muhtemelen dibe doğru bir yarış göreceğini, fakat ABD dolarında daha fazla aşağı yönlü baskı beklendiğini söyledi.

Kriptokoin'in haberine göre; altın fiyatlarının son dönemdeki düşüşünün metali kısa vadeli bir ayı trendine soktuğunu ifade eden Wagner, bunun sağlıklı bir düşüş olduğunu ve bir düzeltme olduğunu vurguladı.

Spot altın son olarak Pazartesi yüzde 0,6 düşüş ile 1.929,90 dolardan işlem gördü. Bu seviyenin aşılmasından sonra ons başına 2.000 doların üzerinde ivmeyi sürdürmek için mücadele eden altının fiyatı Mart ayının düşük seviyelerinden beri ons başına 500 dolardan fazla arttı. Wagner, bu büyüklükteki rallilerden sonra düzeltmelerin bekleneceği değerlendirmesinde bulundu.

"Altı ay veya bir yıl sonra altın çok daha yüksek olacak"

Şu anki seviyelerde altın için çok daha fazla olumsuz bir durum görülmediğini ve şu anda pozisyonlarını satmaya hazırlanmadığını söyleyen Analist, fiziksel alıcıların kısa vadeli gürültüyü görmezden gelmeleri ve düşüşleri satın almaları gerektiğini de ifade ederek bundan altı ay veya bir yıl sonra altının çok daha yüksek olacağını belirtti.

Bu hafta söylenecek sözlerin önümüzdeki iki hafta içinde ne getireceğini söyleyemeyeceğini ifade eden Wagner, fakat gelecek sene için altın’da ons fiyatı olarak 2,200 $ veya 2,300 $’a bakılacağına inandığını sözlerine ekledi.