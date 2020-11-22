Altını olanlar bu sorunun cevabını merak ediyor! Çarpıcı iddia

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) aşısının bulunduğu haberlerinin gelmesinin ardından altın fiyatlarında sert düşüş gözlendi. Bunun ardından vatandaşlar, Altın artacak mı? Altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularına cevap arıyor. Peki altın fiyatları ne olur? Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

15 günlük süre zarfında 85 liraya yakın değer kaybı yaşayan gram altın 460 lira dayanak noktasında da tutunamamış ve 458 liraya kadar düşmüştü.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, sert dalgalanmalara sahne olan altın fiyatları hakkında görüşünü paylaştı.

"Bu sert geri çekilmenin geçici olduğunu düşünüyoruz"

Özman, altın fiyatlarında yaşanan bu sert geri çekilmenin geçici olduğunu düşündüklerini belirtti.

Ons altının fiyatının uluslararası piyasada 1960 dolar ve gram altının iç piyasada 540 lira seviyesini gördüğünü anımsatan Özman "Vatandaş altın fiyatlarında yaşanan bu tip dalgalanmalar olduğu anda panik halinde kuyumculara koşuyor. Yaşanan yükselişleri satarak kara çevirmek, yaşanan düşüşleri ise altın alımında bulunarak fırsata çevirmek istiyor. Kuyumcular olarak bizde kış sezonuna giriş yapmış bulunuyoruz. Bu dönemde vatandaşın yakacak masrafı, okul masrafı derken altın yatırımı yapmaya ayıracak parası ne yazık ki kalmıyor. Yani kimse bu dönemde altın yatırımı yapmıyor. Gram altın ve çeyrek altın bozduran kişiler görünürde kuyumcuların cirosunu arttırsa da bu işlemlerden kuyumcuların kasalarına çok yüksek bir kar marjı kalmıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ekonomi yönetimi değişimi ve Erdoğan'ın açıklamasının piyasalardaki beklentileri ve güveni arttırdığını belirten Özman, Donald Trump'ın seçimi kaybetmesinin, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın İran ile ilişkilerini yumaşatacağı imasında bulunmasının, Çin ile olan ticaret savaşlarının askıya alınacağı beklentilerinin de altın fiyatlarını piyasalarda oluşan iyimser hava ile geriye çektiğini bildirdi.

Ardından yeni tip koronavirüs aşısı haberlerinin de gelmesi ile 'dünya normale mi dönüyor' sorularının gündeme geldiğini ifade eden Özman, böylelikle güvenli liman altına gerek kalmadığını ve satışlarla beraber fiyatlarda gevşeme yaşandığını söyledi.

"Altın, bu iyimserliğin giderek azalmasıyla düştüğü hızda toparlanacaktır"

Emlak 365'in haberine göre; Özman, fakat tüm bu iyimserliğin geçici olduğunu düşündüğünü vurgulayarak "Altın fiyatları piyasalardaki bu iyimserliğin giderek azalması ile beraber yönünü yeniden yukarıya çevirecek ve düştüğü hızda toparlanacaktır." dedi.