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Ekonomi Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın
Ekonomi

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girerken gram altın fiyatlarına önemli tahminlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 11:14:00 - 2023-02-20 11:30:55
Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı.

İslam Memiş, ekranlardaki fiyatlara aldanılmaması gerektiğini söyledi.

İşte İslam Memiş'in o ifadeleri:

Bu hafta yükselişini bin 865 dolar seviyesine kadar sürdürmesini bekliyorum.

Ancak oradan tekrar gerileme olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bin 828-bin 865 dolar aralığını takip edeceğim.

Gram altın, ekranlarda bin 116 lira, serbest piyasalarda bin 1140 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.

Ekran ile serbest piyasalar arasında farklılığın devam edeceğini, bankaların makas aralığının açık kalmayı sürdüreceğini bilmeniz gerek.

Özellikle altın ve gümüşün gram fiyatlarındaki makas aralığı daha çok açılıyor.

Ekranlardaki fiyata aldanan yine dikkat etmeli!

Bu hafta ekranlarda bin 145 lira, serbest piyasalarda bin 170 lira seviyesini takip edeceğim.

Buradan tekrar ons nedenli geri çekilme yaşanabilir.

Ekranlarda bin 100 lira, serbest piyasalarda bin 125 lira destek seviyelerini takip edeceğim.

(tv100)

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