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Ekonomi Altını olanlar aman dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Altında bunu yapmayan çok üzülecek
Ekonomi

Altını olanlar aman dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Altında bunu yapmayan çok üzülecek

Altın fiyatlarının ne yönde seyredeceği merakla takip edilirken ekonomist Hatice Kolçak'tan çok konuşulacak bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 13:29:00 - 2022-03-30 13:38:22
Altını olanlar aman dikkat! Ekonomist Hatice Kolçak uyardı: Altında bunu yapmayan çok üzülecek

Altın fiyatlarındaki kısa süreli düşüş sonrası yeniden yükseliş başladı.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, gram altının düşüşlerde alım fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Bu kadar ortalık karışıkken çıkıp buradan yara almadan çıkabilmek için elinizdeki varlıklara sahip olmanız lazım. Sepet yapmak gerek. Altınlara sahip çıkmamız lazım. Bu sepette ne var? Altın, gümüş, dolar, borsa, nakit var. Bu piyasalarda başka türlü ayakta kalamazsınız. Uzun vadedeki düşüncelerimde değişen bir şey yok. Piyasa şunu artık biliyor. ABD yumuşak bir geçiş yapmak istiyor. Enflasyona karşı kazandıracak bir enstrüman artık yok. Şu anda kriptolarda beklenen yükseliş, borsanın yeşile dönmesi enflasyondan kaçıştan kaynaklıdır. Yatırımcı yüksek fiyatlardan ev almak istemiyor. Borsaya girmek durumunda kalıyor. Aşağı gelişlerde yatırımcı özellikle toplayıcı ise üzülmez. Eğer oraya geldiyse hemen gir al. 896-900'leri bir daha ne zaman göreceksiniz? Bugünleri arayacaksınız. Daha nereden bulacaksınız bu rakamları… Ekim-Kasım döneminde göreceğiz. Hem dolar, hem ons altın dolayısıyla da gram altın tarafından yukarı yükseliş olacak. Alamayanlar ise üzülecekler" dedi.

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