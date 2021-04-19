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Ekonomi Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası

Altına yatırım yapanlar altın fiyatları ile ilgili gelişmeleri merak ederken, sarı metalle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 19:39:00 -
Altını olan vatandaşlar dikkat! 'Kademeli olarak gerçekleşebilir' iddiası

Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler, altın alacaklar ve altını olanlar tarafından takip ediliyor.

Altınla ilgili IKON Menkul'den dikkat çeken bir iddia geldi.

IKON Menkul'den yapılan açıklamada, "21 günlük ortalama üzerinde fiyatlamasını sürdüren ve yukarı yönelimli olan sarı metal, 2075’den gelen ilk downtrend çizgisine ulaştı ve 1788 direncinden hafif satış ile karşılaştı." ifadeleri kullanıldı.

paraborsa.net'in haberine göre; açıklamada, gün içinde 1767 ile 1788 arasında kalan altın için 1767 desteği üzerinde tutunabilmenin muhtemel yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için önemli gözüktüğü ifade edildi.

"Tutunma başarılı olursa sarı metaldeki kademeli yükselişler devam edebilir." iddiasında bulunulan açıklamanın devamında, "Olası zayıflıkta 1767’nin altında tekrar 21 günlük ortalamaya doğru yönelim beklenebilir." ifadelerine yer verildi.

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