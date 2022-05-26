Altını olan bombaya hazır olsun! Mehmet Ali Yıldırımtürk Haziran ayını işaret etti ve rakam verdi

Altın fiyatlarında fırtına sürüyor. 974 liraya kadar yükselen gram altın fiyatlarına ilişkin uzman isimler yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Haftaya hızlı bir giriş yapan gram altın 974 liraya kadar yükseldi. Uzman isimlerden ise yatırımcıları düşündürecek tahminler geldi. Elinde altın olan ve piyasayı takip eden çok sayıda vatandaş güncel gram altın tahminlerini merak ediyor. Uzman isimler ise gram altının Temmuz ayında yükseliş yaşayacağını iddia ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, ons altının 1.800-1.900 dolar bandında hareket edeceğini ifade etti. Haziran sonunda ons altının 1.950 doların üzerine çıkacağını belirten Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru ise onsun 2 bin ve 2 bin 150 dolar olacağını düşünüyorum. Çünkü gıda enflasyonu ve jeopolitik riskler gibi altını destekleyen sorunlar devam ediyor" diye konuştu.

"Avrupa ve Amerika'daki vatandaşlar da bizim gibi altına yönelecek. Çünkü parasının değerini korumak isteyecek ve altın tüm dünyada enflasyona karşı bir koruma kalkanı olarak öne çıkacak" diyen" Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Haziran sonunda doların 17 lira olmasını bekliyorum. Bu durumda gramın önce 1.000 lira, sene sonunda da 1.450 lira olacağını öngörüyorum" dedi.