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Ekonomi Altını aşağı çekmeye başladı! Rüzgar tersine mi dönüyor?
Ekonomi

Altını aşağı çekmeye başladı! Rüzgar tersine mi dönüyor?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, ABD'de yaşanan başkanlık seçimleri ve küresel ekonomideki durgunluk altın fiyatlarına tavan yaptırmıştı. Fakat Kovid-19 aşısının bulunması ve ABD'deki seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte dolarda yaşanan düşüş, altına da kaybettirmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:55:00 -
Altını aşağı çekmeye başladı! Rüzgar tersine mi dönüyor?

Koronavirüs pandemisiyle birlikte altına olan talepte patlama yaşanmıştı. Aşırı volatil seyreden altın fiyatları kısa sürede rekor üstüne rekor kırmış ve piyasalarda altın dalgası hakim olmuştu. Altının onsu tarihi yüksek seviyelere çıkarken gram altın da dolardaki yükselişin etkisiyle primlenme her geçen gün artmıştı. Yaklaşık son 4 ayda ise altın fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Kayıplar yüzde 25 seviyesini aşmaya başladı.

Neler oldu?

2018 yılı sonlarına doğru 1200 dolar seviyelerinden yükselişe geçen ons altın takvimler 7 Ağustos 2021 tarihini gösterdiğinde 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Pandeminin etkisiyle küresel bazda kapanan ekonomiler nedeniyle durgunluğa girilmesi yatırımları altına yöneltmişti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle altına olan ilginin devam etmesi beklenirken aşının bulunmasıyla birlikte altının popülerliği düşmeye başladı. 7 Ağustos 2020 tarihinden sonra yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Çok nadir de olsa küçük yukarı yönlü hareketler denenmek istense de altın 2000 dolar seviyesine güçlü yükseliş gerçekleştiremedi.

Tüm bunların yanında ABD’deki seçimlerin tamamlanması ve sancılı geçen devir-teslim süreci de altın üzerinde baskı yaratmaya devam etti. Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması da altın fiyatları üzerinde pek etkili olmadı.

Dolar altını aşağıya çekmeye başladı

Dolar kuru geçtiğimiz Kasım ayında 8.58 lira seviyesine kadar yükselmiş ve tarihi zirveyi görmüştü. Sonrasında ise kademeli olarak düşüşe geçti ve günümüzde 7 lira sınırında işlem görüyor. Ons altında güçlenme olsa da dolar kurundaki düşüş gram altın fiyatlarını aşağı çekmeye başladı. 

Son 4 ayda yüzde 25 kayıp

Kasım ayı başlarında 540.6 lira ile rekor üstüne rekor kıran gram altında bu tarihten sonra grafik düşüş eğilimi göstermeye başladı. Hem ons altındaki değer kaybı, hem dolar kurundaki gerileme hem de koronavirüse ilişkin olarak aşının bulunması gram altında güç düşüşü meydana getirdi. Yaklaşık 4 ayda gram altındaki kayıp yüzde 25’e yaklaştı. 

Son 3 günde yüzde 2,7 kazandırdı

Son iki günde 11 lira civarında artış gören gram altın yeniden 400 lira seviyesine dönüş yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü 400 lira seviyesinden kapanış yapan altın bugün 410.8 lira seviyesine kadar yükseldi. Son 3 günde altın yüzde 2.7 seviyesinden kazandırmış oldu.

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