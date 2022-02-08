Altını 1000 liradan alanları uyarmıştı! Ekonomist Mert Başaran'dan yeni çıkış: Altını o zaman geldiğinde alın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, altın yatırımcısının beklemede kalması gerektiğini yineledi.

Mert Başaran, altının biraz daha gerileyeceğini ifade ederek alım için henüz zamanın olduğunu belirtti.

Başaran yaptığı açıklamada, "Altın onsta sıkışma sonlara geldi. İyi bir trader bunu bilse bile kırmadan almaz! Hangi tarafa kırarsa o zaman alır ya da satar! Bana kalırsa yukarı kıracak ve 2100’leri zamanla görecek ama 1860’ı kırdığında almak ve trend kesinleşince daha mantıklı…" dedi.

"Altın yeniden 1000 lira olacak" demişti

Geçtiğimiz aylarda 'Altın 1000 lira olur mu yeniden?' sorusuna cevap veren Mert Başaran, "Altın 1000 lirayı görecek. Ama şu an dolar 18 oldu, altın 1000 lirayı gördü. İnsanlar kar edemedi, her şey pahalılandı. Burada 1000 lirayı gördüğünde insanların değerlendirebileceği hayat şartlarının oluşması gerek" ifadelerini kullanmıştı.