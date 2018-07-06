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Altından tüm zamanların rekoru!

Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcının adresi, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altın oldu. Bankalardaki altın hesapları, mayısta 2017 sonuna kıyasla 7,7 milyar lira artarak 31 milyar 814 milyon liraya ulaşırken bu rakam tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Altın hesaplarının büyüklüğü ise 2017 sonuna kıyasla 16,8 ton artarak 170 tonu aştı

06 Temmuz 2018 Cuma 18:39
Altından tüm zamanların rekoru!

Küresel ekonomideki çalkantıların devam ettiği yılın ilk 5 ayında, döviz ve pay piyasalarından kaçan yatırımcılar, tarih boyu cazibesini yitirmeyen altına yöneldi.

Altına olan talebin artmasında, ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, döviz kurları ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının devam etmesi gibi nedenler etkili oldu.

Bu dönemde yurt içinde gram altının fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek mayıs ayını 184,7 liradan tamamladı. Böylece geçen 5 aylık süreçte gram altın yüzde 16,3 değerlendi.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle bankalardaki altın hesapları da hem değer, hem de miktar bazında rekor seviyelere ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları yılın 5 ayında 2017 sonuna kıyasla 7 milyar 711 lira artarak 31 milyar 814 milyon lira seviyesine ulaştı ve tarihi zirvesini gördü.

Bu rakamın 31 milyar 96 milyon lirası yurt içi, 718 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu. Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

170 TONUN ÜZERİNDE

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mayıs ayının son işlem gününü 186 bin 700 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün mayıs sonunda 170,4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son beş ayda 16,8 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:39
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