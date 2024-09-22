Altından rekor üstüne rekor!
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel altın fiyatları...
Geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın 2.875,16 TL'den, çeyrek altın ise 4.828,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI
Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 22 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
22 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.496,26
Satış 2.496,86
22 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.252,00
Satış 4.346,00
22 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?
Alış 8.506,00
Satış 8.852,00
22 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.908,00
Satış 17.231,00
22 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.391,52
Satış 2.392,09