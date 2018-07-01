Altından kazanç çıkacak

Yılbaşından beri gerek dışarıda gerekse içeride yükseliş eğilimindeki altın fiyatı yıl ortasında düşüş eğilimine girdi. Piyasadaki gelişmeleri Yeni Akit’e değerlendiren İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı ve Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımın güvenli limanı olan altının bugünlerde düğün yapanların yüzünü güldürdüğünü söyledi. Konuyu kuyumcular açısından da değerlendiren Yıldırımtürk, işlem hacminin artmasıyla esnafın da moral bulacağını kaydetti.

İşte Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün değerlendirmeleri:

ÖNCE YÜKSELDİ, ŞİMDİ DURULDU

Altının dış fiyatındaki yükselişinde füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki jeopolitik gerginlik, Arap Yarımadası’nda birkaç ülkenin Katar’a ekonomik ambargo uygulaması, Suudi Arabistan – İran arasındaki gerginlik, ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz artırımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki belirsizliğin dolar paritesini zayıflatması gibi gerekçeler sayılabilir. Altın fiyatı; Fed’in faiz artırım beklentilerinin olduğu haftalarda geçici olarak gerilese de yılın ilk beş ayında “Güvenli Liman” özelliği ön plâna çıktı. Bu süreçte altın 1366 Dolar/Ons’a kadar yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde ABD ekonomisine ilişkin makro ekonomik verilerin beklentilerden olumlu gelmesiyle Fed’in mayıs ayındaki 25 baz puanlık yılın ilk yarısındaki ikinci faiz artırımı sonrası, yılın geri kalanında da iki kez daha faiz artıracağı beklentisi dolar paritesini güçlendirirken, altında satış baskısı oluşturduğu gözleniyor. Ayrıca, ABD ile K.Kore arasındaki gerginliğin yerini karşılıklı diyaloğa bırakması ve mayıs ayında ABD Başkanı Trump’ın K. Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ile Singapur’da bir araya gelmesi ve görüşmenin olumlu geçmesi bu konudaki jeopolitik gerginliğin yatışmasına yardımcı oldu. Altın fiyatını destekleyen bu gerekçenin ortadan kalması da altın fiyatının Haziran ayındaki gerilemesinde etkili oldu.

TİCARET SAVAŞLARINA DİKKAT

ABD Başkanı Trump’ın yılın ilk çeyreğinde demir çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerini yükseltmesiyle başlayan “Ticaret Savaşlar” son haftalarda karşılıklı restleşmelerle Avrupa Birliği (AB) ve Çin ile ABD arasındaki “Ticaret Savaşı”nın şiddetini artırması bakır, demir-çelik ve alüminyum gibi endüstriyel metal fiyatlarının gerilemesinde etkili oluyor. Emtia fiyatlarıyla birlikte son günlerde petrol fiyatlarındaki gerileme, altın başta olmak üzere diğer kıymetli metal fiyatlarını da baskılıyor.

AĞUSTOSTA DAHA DA DÜŞEBİLİR

Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Düğün mevsiminin başladığı Temmuz ayı ve onu takip eden Ağustos ayında 24 ayar altının gram fiyatı ne olabilir. Yeni başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve “Olağanüstü Hal”in kaldırılmasıyla oluşacak muhtemel iyimserlikle Dolar/TL 4,50 teknik desteğinin muhtemel aşağı kırılmasıyla 4,30 TL seviyeleri test edilebilir. 24 Ayar altın fiyatı, altının ons fiyatında yukarıda belirtilen seviyelere muhtemel gerilemesiyle Ağustos ayının ortalarına kadar 24 ayar altın fiyatı kademeli olarak 175-167 TL/Gr’a kadar gerileyebilir. Ağustos ayı ortalarından itibaren başlayacak yükselişle 24 ayar altın fiyatı yeniden 175-180 TL/Gr’ı görebilir. Altın fiyatının gerilemesi düğün yapacak gençlerin masraflarını azaltacak” değerlendirmesinde bulundu.