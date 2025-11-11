Altından kar eden parayı nereye harcıyor?

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Küresel piyasalarda ons altın 4381.38 dolara, gram altın ise 5905 TL'ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 65 kazandırırken, yatırımcıların elde ettiği kazancı nasıl değerlendirdiği merak ediliyor.

Jeopolitik riskler ve ticaret savaşları gibi risklerle yatırımcıların güvenilir liman olan altına yönelmesi, sarı metalde rekorları beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda ons altın 4381.38 dolara, gram altın ise 5905 TL'ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 65 kazandırırken, yatırımcıların elde ettiği kazancı nasıl değerlendirdiği merak ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın yatırımcısının tasarruflarını nasıl değerlendirdiğini ortaya koyan bir rapor yayımladı.

TCMB'nin "Yüksek ve Düşük Altın Oranına Sahip İllerin Seçili Kartlı Harcama Kalemlerinin Gelişimi" başlıklı raporunda vatandaşın altın birikimlerini bozdurarak harcamaya yöneldiği, bunun bazı sektörlerde artan talep nedeniyle fiyatları yukarı çektiği vurgulandı.

ALTIN KONUT VE OTOMOBİL FİYATLARINI YUKARI TETİKLEDİ

Analize göre 2023 yıl sonundan itibaren küresel altın fiyatlarındaki artış, konut fiyatlarında ve otomobil satışlarında yukarı yönlü etki yaptı. TCMB analizinde otomobil ve konut fiyatlarının yan sıra altındaki değer artışının etkisinin kredi ve banka kartı harcamaları üzerinde nasıl bir değişime yol açtığı incelendi.

TCMB'nin bu analizi, altın fiyatlarındaki artışın sadece yatırımcıların kazançlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda tüketim harcamaları ve dolayısıyla ekonomik aktivite üzerinde de önemli bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

EN BELİRGİN HARCAMA ELEKTRONİKTE

Analize göre, altın birikimi yüksek olan iller ile düşük olan iller arasında, yatırımcının yaptığı harcamada en belirgin fark elektrik-elektronik eşya/bilgisayar kategorisinde gözlemlendi. Veriler, yatırımcının elde ettiği kârı elektronik eşya alarak değerlendirdiğini gösteriyor.

TCMB raporunda, küresel altın fiyatlarındaki hızlı artışın hanehalkı bilançoları kanalından dayanıklı ve yarı dayanıklı tüketim ürünlerinde harcama artışında rol oynadığına işaret ettiği vurgulandı.

MOBİLYA VE DEKORASYON YÜKSELİŞTE

Mobilya ve dekorasyon harcamalarındaki fark ise artış gösteren diğer kategori. Altın yatırımcısının bu dönemde kazançlarını ev dekorasyonu için harcadığı görülüyor.

YATIRIMCI KAZANCININ BİR KISMINI KİŞİSEL BAKIMA AYIRDI

Verilere göre dikkat çeken bir diğer harcama kategorisi giyim ve aksesuar alanında. Altın yatırımcısı gelirinin bir kısmını giyim ve aksesuarın yanı sıra sağlık, sağlık alanı ve kozmetik alanları olmak üzere kişisel harcamalarda değerlendirdi.

Telekomünikasyon harcamalarında da farklılıklar göze çarpan bir diğer kategori.

ALTIN YATIRIMCISI SEYAHATİ İKİNCİ PLANA BIRAKTI

Seyahat acenteleri, konaklama ve taşımacılık harcamalarında ise farkın azaldığı görüldü. Bu durum, altın yatırımcısının seyahat harcamalarını ikinci plana bıraktığını gösteriyor.

