Altındağlı çocuklar bilim insanı olma yolunda

Altındağlı bilim insanları iş başında... Çamlık Cahit Zarifoğlu Gençlik Merkezi üyesi öğrenciler “Usturlab Deneyim Merkezi”nde astronomi, bilim, sanat ve robotik-kodlama atölyesine katıldı. Kale Mahallesi’nde bulunan, bilimi, felsefe ve sanatla birleştiren sosyal bir girişim olan “Usturlab Deneyim Merkezi” Altındağlı çocukları adeta büyüledi. Bilim insanı olma yolunda ilk adımları atan Altındağlı çocuklar hem eğlendi, hem de öğrendi.

“Altındağ'dan bilim insanları da çıkacak inşallah...”

Altındağlı çocukların ve gençlerin eğlenerek öğrendikleri her projeye destek olmaya gayret ettiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Çocuklarımız hem eğlensinler hem de öğrensinler istiyoruz. Usturlab Deneyim Merkezi sayesinde, hepsi birer küçük bilim insanı oldu, merak duygularının peşine takılarak bilim alanında keşfe çıktı, uzay, astronomi, robotik kodlama gibi bilimsel konularda bilgi edindi. Eğlenerek öğrendiler” dedi.

Altındağ’da pek çok değişik alanda başarılı çocukların ve gençlerin yetiştiğini vurgulayan Başkan Balcı “Altındağ’dan çok başarılı bilim insanları da çıkacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.