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Gündem

Altındağ’daki utancın faillerine ödül gibi ceza talebinde bulunuldu!

Altındağ hadiselerinde zanlılara yapılan işlemler adaleti sağlamaktan çok uzak!

Yeniakit Publisher
2021-08-20 01:39:00 -
Altındağ’daki utancın faillerine ödül gibi ceza talebinde bulunuldu!

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ırkçı saldırganlıklara karşı devletin yaptırımı herkesin merak konusuydu. Türkiye’de ırkçıların ürettikleri dezenformasyonlar toplumsal infiale sebep olmuş Ankara Altındağ’da yaşanan adli bir vakadan “ırk savaşı” ortaya çıkartılmak istenmişti.

Suriyelilerin evlerine ve dükkanlarına karşı başlatılan linç ciddi ekonomik kayıpların yanı sıra küçücük çocukların dahi yaralanmasıyla sonuçlanmış çok şükür ki can kaybı yaşanmamıştı. Altındağ’da mültecilere dönük yağmalama ve tehdit olaylarıyla ilişkilendirilen 61 kişinin 35’i hakkında sadece “mala zarar verme” geri kalan 26’sı hakkında ise sosyal medya paylaşımları sebebiyle işlem başlatıldı.

Konu hakkında Özgür-Der Hukuk Birimi’nden yapılan açıklamada şu hususlar vurgulandı:

Mültecilerin günlerce evlerinden çıkmasını engelleyen, mallarını yağlamayıp küçük yaştaki çocuklarını darp eden, hırsızlık, adam yaralama, öldürmeye teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu işleyen faillerin hepsi serbest bırakılırken 61’i hakkında yalnızca “mala zarar verme” suçunda işlem başlatılması kabul edilebilir bir şey değildir!

Benzer toplumsal hadiselerde devletin yaptırım gücüyle verdiği karşılık göz önüne alındığında yapılan bu işlem suçu ve suçluyu görmezden gelme anlamına mı gelmektedir? Irkçı saldırganlıklar karşısında hukukun adil bir şekilde ve hızlıca devreye sokulması başta dezenformasyonlar olmak üzere nefret eylemlerini engellemek için en büyük gerekliliktir!

Kaynak: Haksöz Haber

 

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