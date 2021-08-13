Altındağ’daki ırkçı saldırının tıpa tıp benzeri 1972’de Rotterdam’da Türklere yönelik yapılmış!

1972 senesinde Hollanda Rotterdam’da Hollandalılar ile Türkiyeliler arasında yaşanan bir tartışma toplumsal infiale yol açmıştı. Peki, Rotterdam’da ne olmuştu?

İddiaya göre Hollandalı bir grupla Türkiyeli bir grup arasında çıkan tartışmada bıçaklar çekildi ve yaralamaya varan bir arbede yaşandı. Bu olay Hollandalı gençlerin örgütlenerek Türkiyelilerin kaldığı mahallelere saldırmasına sebep oldu.

Hızlıca örgütlenen Hollandalı gençler Türkiyelilere ait dükkan ve evleri taş yağmuruna tutuyordu. Türkiyelilere ait bazı dükkanların camına "Burası Hollanda malıdır!" yazıları yazıldı. O dönemin tanıkları polisin hadiselere geç müdahale ettiğini söyledi. Netice olarak Türkiyeli göçmenlerden bölgeyi terk etmek zorunda kalan dahi oldu.

1972’de bunlar yaşandı. Irkçılık yine insanları birbirine düşürdü. Günümüzden yıllar sonra birileri “2021 Ankara…” diyerek bizim Rotterdam’da yaşananlar hakkında yaptığımız eleştirilerin aynısını yapacak! Bu tarihe düşülmüş bir nottur!

İnanılması güç ama Altındağ’daki hadise de aynı şekilde başladı. Bıçaklı kavgada bir Türkiyeli yaralandı ve daha sonrasında hastanede hayatını kaybetti. Bu olayın etkisi ve ırkçı siyasetçi ve yazarların kışkırtmasıyla yüzlerce insan Suriyelilere ait dükkan ve evleri taşladı.

Hollanda’daki gibi burada da hızlıca örgütlenen ırkçılar olayla uzaktan yakından alakası olmayan insanları mağdur ettiler. Korkudan evinden çıkamayan mülteciler hala tedirginliklerini atabilmiş değiller!

Saldırganlar "Türkiye, Türkündür Türkün kalacak" sloganları atıyor...

Rotterdam’da yaşananları kınamak yetmez! Bugün aynı şeyin Türkiye’de de yaşanmasına karşı çıkmak gerekir. Irkçılıktan bugün mağdur olan Suriyelilerken 1972’de de Türkiyeliler mağdur olmuştu. Dezenformasyon ile oluşturulan nefret ortamı Türk, Kürt, Arap fark etmeksizin tüm insanlığı yok oluşa sürüklüyor!

Hollanda’daki ırkçıların yaptıklarının aynısı Türkiyeli ırkçılar yapıyor. Irkçılığa ve ırkçılara geçit vermeyelim!

1972’den 2021’e kadar geçen sürede binlerce insan ırkçı saldırılarda mağdur oldu hatta hayatını kaybetti. Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına dur diyelim! Rabbimizin Kitab-ı Kerim’de vurguladığı gibi “zenginlik olan farklılıklarımızı” düşmanlığa dönüştürmeyelim. Dünya hepimize yeter!

Kaynak: Haksöz Haber