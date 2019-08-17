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Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok

Aralıksız olarak ilçe genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, 3 farklı mahallede iş yerlerini denetledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok

Aralıksız olarak ilçe genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, 3 farklı mahallede iş yerlerini denetledi.


Halkın sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerini sıklaştıran Altındağ Belediyesi, 3 farklı mahallede iş yerlerini denetledi. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen denetimde; Önder, Ulubey ve Solfasol mahallelerinde sağlıksız gıda satışı yapan işletmelere geçit verilmedi. Denetimde tüketicilerin sağlığını tehlikeye düşürecek tarihi geçmiş ve açıkta satılan ürünlere ekiplerce imha edildi. İlçe genelinde zabıta ekiplerinin denetimleri devam edecek.



"Vatandaşların sağlığı için görev başındayız"


Vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimler yapıyoruz. Denetimlerimizi ilçenin her noktasında aralıksız olarak gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye düşürecek her türlü olumsuzluğa anında müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuzlukları 24 saat hizmet veren 444 3919 numaralı telefondan bize bildirebilirler. Ekiplerimiz, her alanda olduğu gibi bu tip denetimlere de ağırlık vererek çalışmalarına devam edecek" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:21
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