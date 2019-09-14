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Altındağ’da aşure bereketi

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:36
Altındağ’da aşure bereketi

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Aşure Günü” nde vatandaşlara aşure ikram etti.


Altındağ’da aşure kazanları kaynadı, aşure sevgiyle paylaşıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, aşureyi vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı. Aşure gününün kardeşlik günü olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “İslam inancına göre Ramazan ayından sonra en faziletli ay, Muharrem ayıdır. Muharrem ayının İslam âleminin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ederim.” dedi. Altındağ’da vatandaşlara aşure dağıtımı Hacı Bayram Veli Cami’nde başladı. Daha sonra Hüseyin Gazi Mahallesi’nde aşure dağıtımı yapan Başkan Asım Balcı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Altındağ Belediyesi ekipleri de ev ev gezerek aşure dağıtımı gerçekleştirdi.


1 haftada 10 bin kap


“1 hafta boyunca 10 bin kap aşureyi Altındağlı hemşehrilerimizle paylaştık” diyen Başkan Balcı, aşurenin paylaştıkça güzelleşen, bereketlenen bir gelenek olduğunu belirtti. Başkan Balcı ayrıca, “Aşure’nin Nuh Tufanı’ndan sonra yapılan bir şükür tatlısı olduğuna inanılır. Aşure’nin yapımı ve paylaşılması çok önemlidir. Birçok farklı malzemenin buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli tatlının bizim farklılıklarımızı temsil ettiğini düşünüyorum. Aşure yapımında birbirinden farklı malzemeler bir araya geldiğinde, nasıl bu kadar lezzetli ve bereketli olabiliyorsa, işte bizim milletimizde birbirinden farklı unsurlarıyla bir araya geldiğinde, el ele verdiğinde bu kadar güzel oluyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, evlerimizden ve ülkemizden bereketi eksik etmesin” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:36
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