Altındağ yerel seçim sonuçları 2019 son dakika Altındağ AK Parti oy oranı İYİ Parti oy oranı

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Altındağ belediye başkan adayları 2019

AK Parti Altındağ belediye başkan adayı Asım Balcı (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Altındağ belediye başkan adayı Hasan Yalçıntaş

DSP Altındağ belediye başkan adayı Aydın Solhan

BBP Altındağ belediye başkan adayı Enver Yılmaz

SP Altındağ belediye başkan adayı Cemal Sertkaya

Vatan Partisi Altındağ belediye başkan adayı Sefa Koçoğlu

DP Altındağ belediye başkan adayı Murat Gedikbaş

Asım Balcı kimdir?

Asım Balcı 1971 yılında Çorum'da dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Doç. Dr. Asım BALCI, Yüksek Lisansını ABD'deki University of Kentucky'de tamamladı. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde doktorasını bitirdi. Bir süre Muğla Üniversitesinde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yıllarında Sağlık Bakanlığında Bakan Danışmanı olarak görev aldı. En son Selçuk üniversitesi Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım BALCI, 2007-2010 yılları arasında da Türksat A.Ş.'de e-Devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yapan Balcı, birçok AB projesinde de yer aldı. Asım Balcı'nın çok sayıda yayınlanmış makale ve kitabı bulunmaktadır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ankara'da hangi ilçe hangi partide?

Ankara'da 2014 yerel sonuçlara göre, 19'unda AK Parti, ikisinde CHP, ikisinde MHP, birinde Demokrat Parti kazandı. Ankara'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Altındağ - Veysel Tiryaki - AK Parti

Ayaş - Bülent Taşan AK Parti

Bala - İbrahim Gürbüz - AK Parti

Beypazarı - Tuncer Kaplan - AK Parti

Çankaya - Alper Taşdelen - CHP

Çamlıdere - Hazım Caner Can - AK Parti

Çubuk - Tuncay Acehan - AK Parti

Etimesgut - Enver Demirel - MHP

Evren - Abdülkadir Demirci - AK Parti

Haymana - Özdemir Turgut - Demokrat Parti

Güdül - Hava Yıldırım - AK Parti

Kalecik - Filiz Ulusoy - AK Parti

Kazan - Lokman Ertürk - AK Parti

Keçiören - Mustafa Ak - AK Parti

Kızılcahamam - Muhittin Güney - AK Parti

Mamak - Mesut Akgül - AK Parti

Nallıhan - İsmail Öntaş - AK Parti

Pursaklar - Selçuk Çetin - AK Parti

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya - MHP

Sincan - Mustafa Tuna - AK Parti

Şereflikoçhisar Ferda Polat - AK Parti

Yenimahalle - Fethi Yaşar - CHP

Elmadağ - Gazi Şahin - AK Parti

Cumhur ittifakı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı, kısa adıyla Cumhur, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıdır. İttifak, 2018 genel seçimlerine birlikte katılmak için kuruldu ve mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini destekleyen siyasi partileri bir araya getirdi.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CUMHUR İTTİFAKI resmi olarak AK Parti ve MHP arasında devam etti.

Millet ittifakı 31 Mart 2019 Yerel seçim sonuçları

Millet İttifakı, kısa adıylaMillet, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından resmen başlatıldı.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde millet ittifakı resmi olarak CHP ve İYİ Parti arasında devam etti.