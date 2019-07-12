Altındağ parkları yenileniyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla ilçedeki 24 dev park baştan aşağı yenilenerek daha kullanışlı hale getiriliyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha hayata geçiriyor. Başkan Asım Balcı’nın talimatıyla Altındağ’daki 24 park vatandaşların daha fazla vakit geçirebilmesi ve sosyalleşebilmesi için yeniden dizayn ediliyor.Parklarda eksik olan ve vatandaşların talep ettikleri; oyun grupları, koşu yolları, basket sahaları, spor alanları, kamelyalar ve banklar yenilenen yeşil alanlarda yerini alacak. 24 parkın yenileme çalışması için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da parklarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

“Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız”

Altındağ’da yeniliklere imza atan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ”Göreve geldiğimiz günden beri Altındağ’da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözün daha yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçedeki toplam 24 parkımızda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın daha kullanışlı ve güzel parklarda zaman geçirmelerini sağlayacağız.Oluşturulacak; oyun grupları, koşu yolları, kamelya alanları ile parklarımız Altındağ’ın en önemli sosyalleşme alanlarına dönüşecek. İnşallah bundan sonra da hemşehrilerimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

Altındağ’da yenilenecek olan parklar şunlar:

"1.Yıldıztepe Mahallesi Şehit Celalettin İbiş Parkı

2.Güneşevler Mahallesi Şehit Furkan Demirel Parkı

3.Ulubey Mahallesi Şehit Savaş Batu Parkı

4.Karapürçek Mahallesi Şehit Eyüp Öksüz Parkı

5.Karapürçek Mahallesi Şehit Ekrem Gökdoğan Parkı

6.Karapürçek Mahallesi 24508 Ada içi park

7.Karapürçek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkı

8.Karapürçek Mahallesi Erdem Soydan Parkı

9.Karapürçek Mahallesi Ankaragücü Parkı

10.Karapürçek Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanı dinlenme alanı

11.Gülpınar Mahallesi Hz. Hacer Camii içerisi yeşil alan

12.Gülpınar Mahallesi Şehit Polis Memuru Salih Eroğlu Parkı

13.Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı

14.Feridunçelik Mahallesi 24140 Ada parkı

15.Başpınar Mahallesi 23992-23982 Adalar içi park alanı

16.Başpınar Mahallesi Gagauz Parkı

17.Çamlık Mahallesi Hacı Bektaş’ıVeli Parkı

18.Karacaören Mahallesi Şehit Okan Taşan Parkı

19.Önder Mahallesi Şehit Hamza Çetin Parkı

20.Plevne Mahallesi Gazi Osman Paşa Parkı

21.Aydınlıkevler Mahallesi Nasuh Akar Parkı

22.Doğu Mahallesi Ertuğrul Gazi Parkı

23.Zübeyde Hanım Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı

24.Feridunçelik Mahallesi 24118 ada park".