0553 313 94 23

Altındağ parkları yenileniyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:02
Altındağ parkları yenileniyor

Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla ilçedeki 24 dev park baştan aşağı yenilenerek daha kullanışlı hale getiriliyor


Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha hayata geçiriyor. Başkan Asım Balcı’nın talimatıyla Altındağ’daki 24 park vatandaşların daha fazla vakit geçirebilmesi ve sosyalleşebilmesi için yeniden dizayn ediliyor.Parklarda eksik olan ve vatandaşların talep ettikleri; oyun grupları, koşu yolları, basket sahaları, spor alanları, kamelyalar ve banklar yenilenen yeşil alanlarda yerini alacak. 24 parkın yenileme çalışması için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da parklarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


“Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız”


Altındağ’da yeniliklere imza atan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ”Göreve geldiğimiz günden beri Altındağ’da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözün daha yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçedeki toplam 24 parkımızda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın daha kullanışlı ve güzel parklarda zaman geçirmelerini sağlayacağız.Oluşturulacak; oyun grupları, koşu yolları, kamelya alanları ile parklarımız Altındağ’ın en önemli sosyalleşme alanlarına dönüşecek. İnşallah bundan sonra da hemşehrilerimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”dedi.


Altındağ’da yenilenecek olan parklar şunlar:


"1.Yıldıztepe Mahallesi Şehit Celalettin İbiş Parkı


2.Güneşevler Mahallesi Şehit Furkan Demirel Parkı


3.Ulubey Mahallesi Şehit Savaş Batu Parkı


4.Karapürçek Mahallesi Şehit Eyüp Öksüz Parkı


5.Karapürçek Mahallesi Şehit Ekrem Gökdoğan Parkı


6.Karapürçek Mahallesi 24508 Ada içi park


7.Karapürçek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkı


8.Karapürçek Mahallesi Erdem Soydan Parkı


9.Karapürçek Mahallesi Ankaragücü Parkı


10.Karapürçek Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanı dinlenme alanı


11.Gülpınar Mahallesi Hz. Hacer Camii içerisi yeşil alan


12.Gülpınar Mahallesi Şehit Polis Memuru Salih Eroğlu Parkı


13.Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı


14.Feridunçelik Mahallesi 24140 Ada parkı


15.Başpınar Mahallesi 23992-23982 Adalar içi park alanı


16.Başpınar Mahallesi Gagauz Parkı


17.Çamlık Mahallesi Hacı Bektaş’ıVeli Parkı


18.Karacaören Mahallesi Şehit Okan Taşan Parkı


19.Önder Mahallesi Şehit Hamza Çetin Parkı


20.Plevne Mahallesi Gazi Osman Paşa Parkı


21.Aydınlıkevler Mahallesi Nasuh Akar Parkı


22.Doğu Mahallesi Ertuğrul Gazi Parkı


23.Zübeyde Hanım Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı


24.Feridunçelik Mahallesi 24118 ada park".

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cem Yılmaz'ın ortağına kötü haber! Başörtüsü skandalı sonrası soruşturma başlatıldı
    1. Cem Yılmaz'ın ortağına kötü haber!..
    2. Türkiye Boks Şampiyonu Hatice Akbaş..
    3. İranlı kadına hırsızlık gözaltısı
    4. Cep telefonu patladı 4 çocuklu aile..
    5. Yeniden Refah Partisi Samsun İl..
    6. Diyarbakır'ın tanıtımı için birleştiler!
    7. Herkesin telefonunda var! İşte..
    8. Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü
    9. Zonguldak’ta deniz yağmurun ardından..
    10. Boz ayıların buzlu meyve kokteyli keyfi
    11. Rigas, Yeni Malatyaspor’un rakibi..
    12. ILO ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri..
    13. Irak 44 askerin kemiklerini İran’a..
    14. Dünya Eskrim Şampiyonası'na doğru
    15. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    16. Van kedisinin Şanlıurfa’dan güvercin..
    17. Darbeci Hafter gözünü oraya dikti
    18. Piyasalarda gün ortası
    19. Konya'da foseptik çukuruna düşen 5..
    20. Çavuşoğlu-Cassis ortak basın toplantısı
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!