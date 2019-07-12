Altındağ parkları yenileniyor
Altındağ Belediye Başkanı Doç.12 Temmuz 2019 Cuma 13:02
Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla ilçedeki 24 dev park baştan aşağı yenilenerek daha kullanışlı hale getiriliyor
Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha hayata geçiriyor. Başkan Asım Balcı’nın talimatıyla Altındağ’daki 24 park vatandaşların daha fazla vakit geçirebilmesi ve sosyalleşebilmesi için yeniden dizayn ediliyor.Parklarda eksik olan ve vatandaşların talep ettikleri; oyun grupları, koşu yolları, basket sahaları, spor alanları, kamelyalar ve banklar yenilenen yeşil alanlarda yerini alacak. 24 parkın yenileme çalışması için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da parklarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
“Verdiğimiz tüm sözleri tutacağız”
Altındağ’da yeniliklere imza atan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ”Göreve geldiğimiz günden beri Altındağ’da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözün daha yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçedeki toplam 24 parkımızda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattık. Çalışmalarımızı kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın daha kullanışlı ve güzel parklarda zaman geçirmelerini sağlayacağız.Oluşturulacak; oyun grupları, koşu yolları, kamelya alanları ile parklarımız Altındağ’ın en önemli sosyalleşme alanlarına dönüşecek. İnşallah bundan sonra da hemşehrilerimize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”dedi.
Altındağ’da yenilenecek olan parklar şunlar:
"1.Yıldıztepe Mahallesi Şehit Celalettin İbiş Parkı
2.Güneşevler Mahallesi Şehit Furkan Demirel Parkı
3.Ulubey Mahallesi Şehit Savaş Batu Parkı
4.Karapürçek Mahallesi Şehit Eyüp Öksüz Parkı
5.Karapürçek Mahallesi Şehit Ekrem Gökdoğan Parkı
6.Karapürçek Mahallesi 24508 Ada içi park
7.Karapürçek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkı
8.Karapürçek Mahallesi Erdem Soydan Parkı
9.Karapürçek Mahallesi Ankaragücü Parkı
10.Karapürçek Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yanı dinlenme alanı
11.Gülpınar Mahallesi Hz. Hacer Camii içerisi yeşil alan
12.Gülpınar Mahallesi Şehit Polis Memuru Salih Eroğlu Parkı
13.Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı
14.Feridunçelik Mahallesi 24140 Ada parkı
15.Başpınar Mahallesi 23992-23982 Adalar içi park alanı
16.Başpınar Mahallesi Gagauz Parkı
17.Çamlık Mahallesi Hacı Bektaş’ıVeli Parkı
18.Karacaören Mahallesi Şehit Okan Taşan Parkı
19.Önder Mahallesi Şehit Hamza Çetin Parkı
20.Plevne Mahallesi Gazi Osman Paşa Parkı
21.Aydınlıkevler Mahallesi Nasuh Akar Parkı
22.Doğu Mahallesi Ertuğrul Gazi Parkı
23.Zübeyde Hanım Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı
24.Feridunçelik Mahallesi 24118 ada park".
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