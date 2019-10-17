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Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı:Vatanı olmayanın imanı olmaz

Ankara Siteler'de Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere düzenlenen etkinliğe katılan Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, "Vatan sevgisi imandandır. Vatanı olmayanın imanı olmaz." diyerek dünya kamuoyuna "82 milyon teröre karşı tek yürek" mesajını verdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 18:27

 

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 
 
Ankara Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı ile Ankara Siteler'de buluşarak Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için bir etkinlik düzenledi.

Şehitlerimizin aziz ruhu için Kur'an-ı Kerim okunarak başlayan etkinlik operasyonda terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiğimize edilen dualarla devam etti.

Başkan Balcı: 82 milyon tek yürek

"Barış Pınarı Harekatı'nda cephede olan askerimize destek olmak üzere bugün Ankara Siteler'de esnafımızla bir araya geldik." diyen Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, "Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ay yıldızlı bayrağımızı esnafımıza takdim ettik. Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okuduk. Operasyondaki askerlerimiz için dualar ettik. Türk Milleti kahraman ordusunun yanında. Bu operasyonda 82 milyon tek yürek oldu. Kahraman ordumuz cephedeyken biz de Mehmetçiğin yanında duruyoruz. Mehmetçik için ellerimizi açtık dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Taklacı: Vatanı olmayanın imanı olmaz

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı ise "Vatan sevgisi imandandır." diyerek şu mesajları verdi:

"Siteler esnafı her zaman devletinin yanında olmuştur. İnşallah ordumuz bu operasyonda muzaffer olacak. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Biz, vatan sevgisi imandandır, vatanı olmayanın imanı olmaz düşüncesi ile yola çıkmış bir milletiz."

Etkinlik sonunda, Başkan Balcı ile Taklacı tarafından Siteler esnafına Türk Bayrağı dağıtıldı. 
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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 18:27
  1. Ankara Altındağ İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı
  2. Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı

YORUM YAZ

  • iman-sıziman-sız20 dk önce
    imansız bir ifade !
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Nedense dünyadaki vatansızların dinide imanıda var.Vatanı olanların bazılarının dinide imanıda yok.
  • Vatandaş hamidoVatandaş hamido1 sa önce
    Camileri dolduran ve beş vakit namazlarını eda eden suriyelilerinvatanları yok Türkiye de onların vatanı değilşimdisana göre bunlar imansız mı ırkçı adam?

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