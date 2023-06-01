Altında yükseliş sürüyor! Yatırımcının risk iştahı arttı: ABD borsaları ve altın fiyatlarında son durum! Bugün de rekor kırdı

Yatırımcının risk iştahı arttı: ABD borsaları ve altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş

ABD'de borç tavanı krizininin çözüme kavuşturulması ve beraberinde enflasyon üzerindeki ücret baskısının azalmasıyla birlikte Wall Street hareketlendi, ABD borsalarında risk iştahının arttığı görüldü. Altın ve gümüş gibi değerli metaller de bu yükseliş trendine eşlik etti

ABD hisse senedi endeksleri Perşembe günü, yatırımcıların Kongre'de ABD borç tavanını askıya almak için yapılan oylamayı alkışlamasıyla yükselirken, enflasyon üzerindeki ücret baskısının yavaşladığına dair işaretler, Fed'in iki hafta içinde faiz oranlarını artırmayı atlayacağına dair artan iyimserliğe katkıda bulundu.

İşsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı geçen hafta mütevazı bir artış gösterirken, özel sektör bordroları Mayıs ayında beklenenden daha fazla artarak Fed'i faizleri yüksek tutmaya itebilecek sıkı bir istihdam piyasasına işaret etti.

Ancak ADP tarafından bildirildiği üzere ücret enflasyonu yavaşlarken, Çalışma Bakanlığı'nın bir raporuna göre tek birim çıktı başına işgücü fiyatı ilk çeyrekte yüzde 4,2 oranında toparlandı. Mayıs ayında tahmin edilen yüzde 6,3'lük büyüme hızından aşağı yönlü bir revizyon olduğu görülüyor.

New York'taki OANDA'nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya konuyla ilgili "İlk çeyreğe ilişkin birim işgücü maliyeti verileri normalde bir tepkiyi tetiklemez. Ancak bu veri önemli bir iyileşmeye işaret etti" şeklinde konuştu.

Fed faiz artırımına mesafeli

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CME Group'un FedWatch aracına göre, vadeli işlemler Fed'in 13-14 Haziran'daki politika toplantısında faiz artırımından vazgeçme olasılığının yüzde 75 olduğunu gösteriyor.

Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde onaylanan 31.4 trilyon dolarlık borç tavanını askıya alan tasarı, hükümetin parasının tükenebileceği Pazartesi gününden önce yasalaşması gereken Senato'ya gitti.

Gözler tarım dışı istihdam verilerinde

Borç tavanı meselesinde ilerleme kaydedildiğine dair işaretlerin gelmesiyle birlikte gözler, Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü açıklayacağı ve yakından takip edilen Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporuna çevrildi. Bu veriler Fed'in agresif faiz artırım döngüsüne devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yardımcı olacak.

Çarşamba günü Fed yetkilileri, faiz artırımına ara verilmesinin mümkün olduğunu, ancak bunun verilere bağlı olduğunu kaydetti.

ABD borsalarında risk iştahı yükseldi

Dow Jones 201,97 puan artışla 33.110,24'e, S&P 500 44,85 puan artışla 4.224,68'e ve Nasdaq 182,02 puan artışla 13.117,31'e yükseldi.

Dow Jones'taki kazançları sınırlayan Salesforce, şirketin 13 yılın en yavaş gelir artış hızını açıklamasının ardından yüzde 4,0 düştü.

Goldman Sachs, daha fazla işgücü azaltma planlarını açıklamasının ardından yüzde 1,7 değer kaybetti.

Meta, yeni nesil karma gerçeklik başlığını tanıttıktan sonra Nasdaq'ın yükselmesine yardımcı olarak %3,46 değer kazandı.

Dollar General Corp, yüksek enflasyonun Amerikan tüketici görünümünü karartması nedeniyle perakende şirketlerinin tüm yıl satış tahminlerini düşürmesiyle yüzde 18,2 değer kaybetti.

Altın ve gümüş de yükselişte

Doların Türkiye'de TL'ye karşı değerlenmesiyle gram altın fiyatlarında süren yükseliş, ons altındaki yukarı yönlü hareketten de destek aldı. Gün içinde 1326,91 TL'yi gören gram altın rekor tazelerken ons altın da perşembe akşamı (saat 22:51) 1978 dolardan işlem görüyordu.