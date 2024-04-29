Altında yeni rekorların kapısı aralandı!

Emlak krizi ile boğuşan Çinli yatırımcıların da hücum etmesiyle ons altın fiyatlarında yeni rekorların kapısının aralandı.

Altın fiyatları, küresel enflasyon ve faiz tartışmalarıyla birlikte jeopolitik gerginliklerin etkisi altında yeni rekorlara doğru ilerliyor. Çinli yatırımcıların altına olan talebinin artması, ons altın fiyatlarında yükselişin kapısını aralıyor. Hem yatırımcı talepleri hem de merkez bankalarının altına olan ilgisi, bu yükselişi destekliyor. Ekonomik belirsizliklerle mücadele eden Çinli yatırımcıların altına yönelmesi, ons altın fiyatlarını önemli ölçüde destekliyor. Uzmanlar, ons altın fiyatlarında yukarı yönlü revizyonlar yaparken, 2024'ün bu değerli metal için rekorlar yılı olabileceği görüşünde birleşiyor. Çin'in altın talebindeki artış, emlak piyasasındaki belirsizlikler ve ekonomik endişelerle doğrudan ilişkilendiriliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin devam etmesi beklenirken, Çin'in altın tüketimindeki artışlar ve TCMB'nin altın rezervlerindeki rekor seviyedeki artışlar da dikkat çekiyor. Bu süreçte altının ons fiyatı, 12 Nisan'da 2.432 doları aşarak rekor kırdı ve bu hafta 2.310 doların üzerinde seyretmeye devam etti.

Özellikle Çin'deki ekonomik belirsizlikler ve emlak piyasasındaki durgunluk, Çinli yatırımcıların altına olan ilgisini artırmış durumda. Çin'in altın talebindeki artış, ons altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesinde etkili oluyor. Çin'in altın tüketimindeki artış, mücevher, külçe ve madeni para talebindeki artışlarla da kendini gösteriyor. Geçen yıl Çin'in altın takı talebi artarken, Hindistan'ın talebinde ise bir düşüş yaşandı. Bu durum, Çinli yatırımcıların altına olan güveninin arttığını ve enflasyon gibi ekonomik risklere karşı korunma amacıyla altın alımlarını artırdığını gösteriyor.

Çin'de altına güçlü talep

Çin'in altın tüketimi, geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla önemli ölçüde artış gösterdi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Çin'in mücevher, külçe ve madeni para tüketimi rekor seviyelere ulaştı. Bu dönemde Çin'in altın takı talebi yüzde 10 artarken, Hindistan'da ise yüzde 6 düşüş yaşandı. Ayrıca, Çin'in altın ve madeni para yatırımları da yüzde 28 artarak 280 tona ulaştı. Çin Altın Birliği verilerine göre, Çin'in altın üretimi ve tüketimi 2024'ün ilk çeyreğinde artış göstermeye devam ediyor. Bu dönemde ülkede, altın üretimi yüzde 1,16 artışla 85 bin 959 ton olarak gerçekleşirken, aynı dönemde altın tüketimi ise yüzde 5,94 artarak 308 bin 905 ton oldu.

Çin'in yanı sıra, diğer ülkelerde de altın talebinde artışlar yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde altın rezervlerini artırarak rekor seviyelere çıkardı. Bu durum, Türkiye'nin altına olan ilgisinin arttığını ve merkez bankalarının altına olan güveninin devam ettiğini gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merkez Bankası'da altın rezervlerinde 19 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son 8 aydır altın rezervlerini sürekli olarak artırarak rekor seviyelere ulaştırdı. 19 Nisan haftasında, Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 989 milyon dolarlık bir azalışla 67 milyar 11 milyon dolara düşerken aynı hafta altın rezervleri 827 milyon dolarlık bir artışla 58 milyar 446 milyon dolardan 59 milyar 273 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının altın rezervi, 2023 yılı eylül ayında 40,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu sayede altın rezervleri, son 8 ayda yaklaşık olarak 19 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

Altının fiyatındaki yükseliş trendi, sadece Çin ve Türkiye gibi ülkelerdeki talep artışlarıyla sınırlı kalmadı. Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki gerginlikler ve ABD-Çin ticaret gerilimleri gibi olaylar, altına olan talebi artırıyor. Bu gibi durumlarda, altın güvenli liman olarak görülmekte ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak tercih ediliyor.

Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre Çin'in altın rezervleri, batılı ülkelerin seviyelerinin oldukça altındaydı. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Çin'in altın rezervlerinde artışlar gözlemleniyor. Rusya'nın batılı ülkelerin rezervlerine el koyması veya dondurması gibi durumlar, Çin'in altın rezervlerini daha da önemli hale getiriyor. Bununla birlikte Çin'deki emlak sektöründeki belirsizlikler ve diğer iç gelişmeler, halkın altın talebini artırmış durumda. Şanghay ve Londra gibi önemli altın piyasaları arasındaki farklılıklar da dikkat çekiyor ve bu durum bazen piyasalarda kopukluklara neden olabiliyor. Bu talep artışının sürmesi bekleniyor.

Ons altında 2 bin 400 dolar kritik seviye

Para birimlerine olan güvenin azalması, merkez bankalarının altın alımını artırıyor. Ayrıca, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde bireysel yatırımcıların, enflasyona karşı korunmak amacıyla altın alımlarını artırdığı görülüyor. Ons altın fiyatlarının 2.300 doların üzerinde seyretmesi halinde yükseliş trendinin devam edeceği ve önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir seyir olacağı bekleniyor. Özellikle 2.400 dolarların geçilmesi durumunda 2.700 doların görülebileceğini tahmin ediliyor.

Küresel jeopolitik gerilimlerin ve ABD faiz indirimi beklentilerinin altın fiyatlarını artırdığı gözleniyor. Çin'de bireysel altın talebi oldukça güçlü olurken tüm zamanların en yüksek perakende altın talebi bulunuyor. Emlak sektöründeki zorluklar, ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin, altına olan talebi daha da artırdığını dile getiriyor.