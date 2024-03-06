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Ekonomi Altında rekor yükselişin ardından artık...
Ekonomi

Altında rekor yükselişin ardından artık...

Yeniakit Publisher
2024-03-06 13:38:00 -
Altında rekor yükselişin ardından artık...

Faiz beklentileri ve hisse senedine yönelik düşüş riskiyle rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, istikrarlı seyrini koruyor.

Faiz beklentileri ve hisse senedine yönelik düşüş riskiyle rekor seviyeleri test eden altın fiyatları, istikrarlı seyrini koruyor.

Altın, ABD'de faiz indirimi beklentileri, jeopolitik gerilimler ve hisse senedi piyasalarına yönelik geri çekilme riskinin etkisiyle önceki seansta rekor seviyeye yükseldikten sonra istikrarını korudu.

Külçe altın Salı günü ons başına 2.141,79 dolar ile zirveye ulaşarak Aralık başındaki bir önceki yüksek seviyesini geride bıraktı. Kıymetli metal son beş seansta neredeyse yüzde 5 arttı.

Altının yükselişi piyasada bazılarını şaşırttı, özellikle de Fed'in borçlanma maliyetlerini ne zaman düşüreceğine ilişkin beklentilerde büyük bir değişiklik yok. Swap piyasaları, Şubat ayının sonundaki yüzde 58'e kıyasla Haziran ayında yüzde 62'lik bir faiz indimi şansı görüyor.

Oranların ötesinde diğer faktörler de altının gücüne katkıda bulundu. Yakın zamana kadar piyasada aktif olmayan makro fonlar, satın almanın yeni gücü oldu. Külçenin güvenli liman varlığı rolüne, Orta Doğu'da artan gerilimler ve küresel nakliyedeki aksamalar, Çin'in süregelen ekonomik sıkıntıları ve yıl sonunda yapılacak ABD başkanlık seçimleri de destek veriyor.
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Spot altın Singapur sabahı saat 9'da yüzde 0,1 düşüşle ons başına 2.127,03 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Gümüş yükselirken, platin ve paladyum yatay seyretti.​

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