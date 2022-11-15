Altında neler oluyor böyle! Tüm gözler o açıklamaya çevrildi

Altın fiyatları uçuşa geçti. Altının ons fiyatı 1770 dolar seviyesinde yer alırken, gram altın tüm zamanların zirvesini görerek 1063 lirayı aştı. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1062 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 değer kazancıyla 1059,95 liradan tamamlamıştı. İşte 15 Kasım 2022 güncel dolar, euro, çeyrek altın, ons altın ve gram altın fiyatları...

Gram, tarihinin en yüksek seviyesinde

Altın güne tarihinin en yüksek seviyesini görerek başladı. Gram altın, 1063 lirayı aşarak rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Çeyrek altın 1.746 liraya çıkarken, yarım altın 3.492 lira oldu. Cumhuriyet altını 7.121 liradan el değiştiriyor.

Gözler FED açıklamasında

Altının ons fiyatı da bu sabah yükseldi ve saat 10.45 itibarıyla 1780 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesi ve resesyon sinyallerinin artması ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın ise eksi 20 baz puanda bulunduğunu vurguladı.

ABD’de üretici enflasyonu açıklanacak

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1750 doların destek konumuna gelebileceğini belirten analistler, 1790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Euro ve dolar da yukarıya döndü

Döviz piyasaları da güne yükselerek başladı. Dolar 18.60 liranın üzerinde seyrederken, serbest piyasada Euro 19.25 liranın üzerinde seyrediyor.