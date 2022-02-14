Altında jeopolitik gerginlik düşüşü!

Altın fiyatları, Ukrayna üzerinden jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla cuma günü son dört aydaki en büyük yükselişini kaydettikten sonra yeni haftaya gerilemeyle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL’nin üzerine çıktı.

Piyasalarda cuma günü yaşanan riskten kaçınma dalgası ve enflasyonun küresel çapta tırmanması sonrasında güvenli liman altına olan talep Fed’in faiz artırması beklenmesine rağmen yükseldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazar günü CNN’e verdiği röportajda Ukrayna’da büyük bir askeri hareketliliğin yakında başlama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Rusya ise Ukrayna’yı işgal etme gibi planları olmadığını belirtirken, ABD yönetimini bu iddialarla korku yarattığı gerekçesiyle suçladı.

Swap piyasaları geçen hafta Mart ayında 25 baz puanlık faiz artırımını yüzde 100 ihtimalle fiyatlarken, 50 baz puanlık bir indirim yapılacağını ise yüzde 97 ihtimalle fiyatlıyordu. Fakat yeni haftaya başlarken faiz tedirginliğinin gerilemesiyle, piyasalar Mart ayında 50 baz puanlık bir indirim yapılacağını yüzde 57 ihtimalle fiyatlamaya başladı.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen haftanın büyük bölümünü yatay bir seyirle geçirdikten sonra cuma günü 1.864 dolara kadar tırmandı. Piyasalarda risk iştahının yeniden yükselmesiyle haftaya hafif bir gerilemeyle başlayan değerli metal, pazartesi günü sabah saatlerinde 1.852 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL’nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL’ye kadar yükseldi. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, yeni haftaya 805 TL seviyesinde başladı.