Altında gözler ABD istihdam verisine çevrildi

Altın, yatırımcıların cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla üç günlük yükselişin ardından yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yükselişle 783 TL seviyesinde bulunuyor.

Çarşamba günü açıklanan ABD özel sektör istihdam verisi 13 ayın ardından ilk defa düşüş kaydetti. Aralık 2020’den sonra ilk defa Ocak ayında 301 bin azalan ADP özel sektör istihdamındaki bu düşüşte Omikron varyantının etkili olduğu düşünülüyor.

Altın yatırımcıları özel sektör istihdamının beklentilerin bir hayli altında kalması sonrasında gözlerini cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi.

ABD’de tarım dışı istihdamdaki artış son 5 ayın 4’ünde beklentilerin altında kaldı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Ocak ayı için beklentisi ise 199 binlik bir artış kaydedileceği yönünde.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başlamıştı. Fed’in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan değerli metal, dolar rallisinin durmasından destek bularak haftaya yükselişle başlamıştı.

Altın yatırımcılarının ADP özel sektör istihdam verisinden son tarım dışı istihdam verisine odaklanmasıyla kazançlarını koruyan ons altın, perşembe günü 1.806 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın, dolar kurunun da 13,28’den 13,49’a kadar tırmanmasıyla perşembe günü 784 TL civarında bulunuyor.