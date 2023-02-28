Altında flaş iddia! Son 20 ayın en büyüğü olacak! "Hazırlanın" deyip duyurdular

Ons altın fiyatları bugün de düştü ve Fed'in faiz artırımlarındaki yeni adımı belirsizlik içinde yaklaşırken Haziran 2021'den bu yana en büyük aylık kaybına yöneldi.

Dolar-altın savaşı

Dolar karşısında cazibesini kaybeden altın dün 1.806 dolar ile iki ayın en düşük seviyesini gördü ardından hafifçe toparlansa da bugün yine 1.810 dolar mücadelesi veriyor.

Kayıp büyük

Yılın başında hızlı bir yükseliş kazanan altın, Şubat ayında şu ana kadar yaklaşık yüzde 6 kaybederek, keskin bir dönüşe geçiyor.

Şahin Fed altını yiyor

Yatırım aracı, bu ayın başlarında Nisan 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Daha sonra gelen yüksek ve güçlü verilerle, dirençli bir ABD ekonomisi işaretleri, bazı Fed politika yapıcılarını enflasyonu azaltmak için daha fazla faiz artırımını desteklemeye sevk etti.

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Gram altın, pazartesi gününde 1.098 liradan açıldı daha sonra 1.094 lirayı gördükten sonra günü 1.103 lira seviyesinden kapattı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1.103 liradan başlayan gram altın şimdiye kadar en düşük olduğu anda 1.096 lira seviyesini test etti.

KAYNAK: CNN TÜRK