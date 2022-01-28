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Ekonomi Altında düşüş sürüyor! İşte son fiyat
Ekonomi

Altında düşüş sürüyor! İşte son fiyat

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 785 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 13:03:00 -
Altında düşüş sürüyor! İşte son fiyat

Çeyrek altın 1.292 lira, Cumhuriyet altını 5.280 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 787,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 azalışla 785,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.292 lira, Cumhuriyet altını da 5.280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskıladığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimle artan jeopolitik risklerin ise söz konusu düşüşü sınırladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.790 ve 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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