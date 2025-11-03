Altında Çin rüzgârı: Vergi hamlesi fiyatları sarstı

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında Çin kaynaklı dalgalanma etkili oldu. Pekin yönetiminin belirli perakendecilere yönelik uzun süredir yürürlükte olan vergi iadesi uygulamasını sonlandırması, ons altın fiyatını kısa süreliğine 4 bin doların altına çekti. Ancak sabah saatlerinde piyasalarda toparlanma gözlendi ve ons yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

İç piyasada ise altın fiyatları küresel dalgalanmanın etkisiyle yatay bir seyir izliyor. Saat 07.40 itibarıyla gram altın 5 bin 416 lira, çeyrek altın 8 bin 855 lira, yarım altın 17 bin 718 lira, tam altın 36 bin 751 lira, Cumhuriyet altını 35 bin 315 lira seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik gramı 5 bin 340 liradan, 14 ayar bilezik gramı ise 4 bin 167 liradan satılıyor. Gremse altın 91 bin 736 lira, ons altın ise 4 bin 4 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, Çin’in vergi düzenlemesinin küresel altın talebini kısa vadede yavaşlatabileceğini ancak jeopolitik riskler ve ABD-Çin ilişkilerine dair gelişmelerin ons fiyatını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.