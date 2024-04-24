Altında büyük arayış!

Altın, Orta Doğu geriliminin azaltılmasıyla sağlanan iki günlük düşüşün ardından denge arayışında.

Altın, bu haftanın sonlarında açıklanacak olan ve Fed'in faiz rotasına daha fazla ışık tutabilecek ABD verileri öncesinde sakin seyrediyor.

Külçe altın, Orta Doğu'da gerilimin azalmasının güvenli liman talebini olumsuz etkilemesiyle haftanın ilk iki seansında neredeyse yüzde 3 düştükten sonra ons başına 2.300 dolar civarında işlem gördü.

Piyasa artık odağını yeniden ABD para politikasına çeviriyor. Fed'in Cuma günü açıklanacak enflasyon ölçümü olarak tercih ettiği kişisel tüketim harcamaları endeksinin, Mart ayında fiyat baskılarının yüksek kaldığını göstermesi bekleniyor. Bu, faiz indirimlerinde bir gecikme olduğu ve altının faiz ödememesi nedeniyle olumsuz yönde etkileneceği iddiasını destekleyecektir.

ABD borçlanma maliyetlerinin Haziran ayında düşme ihtimali son birkaç hafta içinde sert bir şekilde düştü ve swap piyasası şu anda sadece yüzde 16'lık bir şansı fiyatlıyor. Faiz piyasasındaki bazı yatırımcılar şimdi Fed'in bu yıl hiç faiz indirimi yapmayacağına dair bahse giriyor.

Altın, Fed'in merakla beklenen hamlesinin erteleneceğine dair işaretlere rağmen Şubat ortasından bu yana hâlâ yüzde 17 civarında yükselişte. Bunun yerine artan jeopolitik risk, merkez bankası alımları ve Çinli perakende yatırımcıların alımlarındaki sert artış bu durumu destekledi.

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Spot altın Singapur saati ile 08:53 itibarıyla ons başına 2.321,53 dolarda yatay seyrediyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düştü. Gümüş, platin ve paladyum nispeten sakindi.