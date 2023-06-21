Altında bu beklenmiyordu! Her dediği çıkan Memiş son tahminini yaptı: altını olan bunu yapsın! Dolar düşecek, o rakamı görecek

Altın piyasasıyla alakalı dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. İç piyasa, Merkez Bankası'nın bu hafta vereceği faiz kararını merakla beklerken, altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Öte yandan ons altın, geçtiğimiz hafta 3 aylık en düşük seviyesinin ardından yeni hafta Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) açıklamalarını bekliyor. Faiz kararının dolar ve altın fiyatlarını net bir şekilde etkilemesi bekleniyor. İşte altınla ilgili son durum...

Geçtiğimiz hafta salı günü gram altın 1.499 liraya tırmanarak rekor seviyeye ulaştı. Gram altın, haftayı 1.486 liradan tamamladı. Yeni güne 1.474 TL seviyesinden başlayan gram altın, 09:30 itibarıyla 1.487 TL'ye tırmandı. Gram altın fiyatını belirleyecek olan, perşembe günü TCMB'nin alacağı faiz kararı olacak.

Altın ons başına 1.954 dolar seviyesinde kaldı ve Fed'in şahin tonda yaptığı açıklamalar sonucu üç ayın en düşük seviyelerine yaklaştı.

ÇARPICI DALGALANMALAR OLACAK MI?

ABD'nin resmi tatil nedeniyle metal piyasalarında düşük işlem hacmi bekleniyor. Fed yetkilileri ve özellikle Başkan Jerome Powell'ın hafta sonunda yapacağı konuşma nedeniyle hafta boyunca önemli dalgalanmalar yaşanması öngörülmüyor.

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ALTIN BASKI ALTINDA

Fed, geçen hafta bir yıldan uzun süre sonra ilk kez faiz artırma döngüsünü durdurmuş olsa da, banka bu yıl en az iki faiz artırımı olasılığına dikkat çekerek altın fiyatlarında toparlanma şansını azaltıyor.

Yüksek faiz oranları, kar sağlamayan varlıkların tutulmasının fırsat maliyetini artırarak altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Geçen hafta Fed'in kararının ardından dolar değer kaybederken, altın sınırlı bir destek buldu.

Enflasyonun Merkez Bankası'nın yıllık yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle, piyasalar şu anda Fed'in Temmuz ayında yapacağı 25 baz puanlık bir artışı fiyatlandırıyor.

FED AÇIKLAMALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı bir ifadenin para politikası hakkında daha fazla bilgi vereceği öngörülürken, birkaç Fed yetkilisinin de hafta boyunca konuşacağı bekleniyor.

Altın fiyatlarında son dakika sürprizi geldi. Gram altın için 3 gün sonra olacaklar açıklandı. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş gün sonra altın fiyatlarında bomba sürprizi yatırımcılara açıkladı. Bu tarihi kaçıranlar için fırsat bir daha gelmez. Treni kaçıran altın yatırımcı ne yapacak? Altın alımı için en uygun tarih ne zaman? İslam Memiş altın piyasasında merak edilenleri tek tek yanıtladı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ÖNEMLİ BİR UYARI GELDİ, FLAŞ BİR TAHMİN GELDİ

İslam Memiş, Merkez Bankası'nın olası bir faiz artışı durumunda gram altın fiyatlarının 1450 TL'nin altına hatta 1400 TL'ye kadar düşebileceğini belirtti. Memiş, "TL elinde olan, altın borcu olanların, 22 Haziran'ı dikkatle izlemesi gerekiyor.

Bir alım fırsatı daha vereceğini düşünüyorum." dedi. Memiş, gram altında 1600 TL'nin yukarı yönlü aşılmasının ardından 1700-1800 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

GRAM ALTINDA YILIN SON FIRSATI

TGRT Haber'de konuşan Finans Analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonrasında altın fiyatlarında yaşanabilecek gelişmelere ışık tuttu. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları sakin dolar kurundaki gerileme ile biraz geriledi. Gözler faiz kararında… Muhtemelen 1.450 lira seviyelerinin altına bir sarkma bekliyoruz. Bu sarkmaları da yılın son alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Yaz aylarında yükselişin devam ettirecek bir gram altın karşımızda olacak"

GRAM ALTIN ATAK ÜSTÜNE ATAK YAPACAK

Düğün alışverişi yapacaklara yönelik uyarılarda bulunan İslam Memiş, "Düğün yapacak, altın yatırımı yapacak, altın borcu olanların Perşembe gününü yakından takip etmesi gerekiyor. Yılın son alım fırsatları olacaktır. Çünkü 1475 TL'de olan gram altında yaz aylarında 1500 TL üstünde ataklar görebiliriz. Çok ciddi yükselişler bekliyor bizi."

ALTINA ALTERNATİF GÜMÜŞ TAKI

İslam Memiş, düğün için altın takı maliyetinin en az 100 bin TL olduğunu söyledi. Geleneksel olarak altın takısının olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Memiş, gelecek dönemlerde altın yerine gümüşe yönelimin artacağını vurguladı.

İslam Memiş "son kez" diyerek gram altında fırsatı açıkladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın alacağı kritik faiz kararı öncesinde gram altın için büyük fırsatı açıkladı.

3 gün sonra gram altında son kez alım fırsatı olacağını söyleyen Memiş, rakam verdi.

Ons altına ilişkin değerlendirme yapan Memiş, altındaki beklentisini açıkladı:

“Altının ons fiyatı 1950 seviyesinde, 1940 dolar destek seviyesi, yukarıda 1960 dolar direnç seviyesi.

Gram altın ekranlarda 1.476. 1.400-1.450 lira aralığı görülebilir, son kez alım fırsatı verilebilir. Hedef olarak 1.550 lira diyebiliriz. Ons altında 2.000 doları bulabilir.”

Memiş, kripto paralarda temmuz ayında 30-35 bin dolar bant aralığı beklediğini söyledi.

Gram altın fiyatları da tıptı dolar, euro gibi son günlerdeki gelen haberlerle hızlı dalgalanmalar yaşıyor.

Avrupa'nın en büyük emlak bankası Alman Commerzbank altın tahminini tarih vererek yayınladı. Banka 2023 yılının ikinci yarısı için ons altın fiyatı tahminini 50 dolar indirdi ve 2023 yılı sonu için fiyat beklentisini 2050 dolar/ons seviyesinden 2000 dolara çekti.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ

Ons gümüş fiyatı için ise beklentilerini de aşağı yönlü revize eden Commerzbank, üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu için 25 ve 27 dolar olan beklentilerini 24 ve 26 dolar/ons seviyesine düşürdü.

Platin için üçüncü ve dördüncü çeyrek sonu beklentilerini 50'şer dolar/ons indirerek 1100 ve 1050 dolar olarak belirleyen Commerzbank, 2024 sonunda gümüş fiyatının 30 dolar/ons ve platin fiyatının 1300 dolar/ons olacağını da öngördü.